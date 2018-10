Elizabeth Coello es la Kardashian criolla

EP Mundo

Elizabeth Coello es una modelo venezolana de 25 años que ha logrado proyectar su carrera hasta lo más recóndito de las joyerías europeas y es reconocida como “la Kim Kardashian venezolana”.

Su participación en campañas publicitarias de línea de trajes de baños Maru Jordan le han permitido internacionalizarse en países como Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Venezuela.

En el 2014, Elizabeth Coello inició su camino al estrellato ganando el concurso Ciudad del Viento Model y luego participó en el Miss NorOccidental.

Elizabeth Coello o Kim Kardashian

Elizabeth Coello ingresó oficialmente a las filas del Miss Venezuela en 2015, donde representó al estado Vargas y se adjudicó como segunda finalista en la noche más linda del año.

Durante su participación, fue conocida como la doble de Kim Kardashian, convirtiéndose en una de las grandes favoritas de especialistas, missólogos y usuarios en redes sociales.

Su carisma y belleza también le dieron la oportunidad de convertirse en Chica Polar Pilsen 2018, junto a las hermosas Anmarie Camacho, Gabriela Concepción, Anyela Galante y Diana Croce; lo que hizo que Elizabeth Coello afianzara su carrera a nivel nacional y aspirara seguir con su destacable trabajo en otros países, dejando siempre en alto el nombre de Venezuela.

Kimberly Kardashian es una empresaria y un personaje público estadounidense de “reality shows” en E! “Keeping Up with the Kardashians”. Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian, mientras dejaban Los Ángeles para abrir su tercera tienda DASH en Nueva York.

Fue una de las famosas con más ganancias con múltiples fragancias y accesorios bajo su nombre, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión (entre ellos The Oprah Winfrey Show), compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como Disaster Movie y Deep in the Valley. En 2010, junto con sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, lanzó una autobiografía, Kardashian Konfidential.