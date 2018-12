Eliminan a estados de la operación de programa de apoyo para “ninis”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El programa de apoyo para “ninis” anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador será operado directamente por la federación donde se eliminó a los estados para tal fin.

El titular del Instituto de la Juventud de Aguascalientes (IAJU) Enrique Franco, mencionó que los estados quedarán totalmente al margen, según se les hizo saber ya de manera oficial por quien encabezará a nivel nacional él área de la juventud.

La mayoría de los representantes juveniles en las entidades manifestaron su pleno deseo de coordinarse y apoyar en lo que se pueda a la federación, aunque esperan un revire y sean incluidos en la operatividad, al ser las entidades quienes tienen padrones y un panorama más claro de la situación de los jóvenes.

Sin embargo, dio a conocer que a estas alturas no se tiene aún las reglas claras de la operatividad del programa, donde simplemente se platicó lo que ya se había prometido de que habría apoyos para los jóvenes que no estudian y no trabajan sin detallar más a fondo.

Lo poco que se dijo en la reunión nacional fue de que se espera que al final de este sexenio se beneficien a 15 millones de jóvenes en todo el país, aunque sin especificar las cifras de posibles beneficiarios en Aguascalientes.

Franco finalizó al señalar que se mantiene a la expectativa de la funcionalidad del programa luego de las voces que han dicho que el mismo incentivará el ocio en jóvenes y a que permanezcan en este estado, aunque habrá que esperar a que ya esté operando para ver la funcionalidad.