Eliminación del fuero en Aguascalientes no tiene destinatarios: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La iniciativa de eliminación del fuero no tiene destinatarios, siendo más el cumplimiento a una exigencia de la propia población, aseguró el gobernador panista, Martín Orozco Sandoval.

En entrevista colectiva por la mañana, antes de trascender que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso de Aguascalientes había bajado el dictamen de la propuesta, el ejecutivo pedía la comprensión de los diputados para la aprobación de esta iniciativa, en un tema que no trae ninguna intención particular.

-¿Hay quien dice que va hacia la alcaldesa Tere Jiménez?

-¿No se distraigan, vean antecedentes, es un tema que en cada campaña se habla, es más hay una iniciativa del presidente, hay varias de diferentes grupos, hasta del propio PAN.

“Es algo ya tan viejo que es increíble que se interprete de esa forma, o es el tamaño de la visión que se tiene”, fustigó el mandatario estatal.

Puntualizó que la iniciativa propuesta va dirigida al Poder Ejecutivo, Alcaldes y Regidores, donde decide no tocar a los Legisladores y al Poder Judicial para garantizar la libertad de tribuna y de justicia, aunque la última palabra para ampliarla estaría en manos del legislativo.