“Elementos de la Guardia Nacional en Aguascalientes duermen en el piso” : Guzmán

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Existe falta de coordinación en el tema de seguridad pública, lo cual ha afectado el desempeño de la Guardia Nacional en Aguascalientes, consideró Heder Guzmán Espejel, diputado local por Morena.

“Hay una falta de coordinación con policía municipal y estatal y eso hay que subrayarlo. Eso ha limitado sus funciones”, comentó en entrevista.

Más aún, Guzmán Espejel manifestó que elementos de la recién formada instancia no cuentan con las condiciones básicas para su estancia en Aguascalientes.

“Necesitamos que tengan cuarteles dignos, pues algunos elementos están durmiendo en el piso debido a que no se les han abierto los espacios necesarios”, resaltó

– ¿Eso de que duerman en el piso es culpa de los gobiernos estatales y municipales o de la Federación que no puso los recursos?

– Hay que recordar que la Guardia Nacional viene a apoyar en materia de seguridad y creo que los estados deben poner de su parte.

En cuanto al caso de un elemento de la Guardia Nacional detenido por supuesto robo, el diputado por Morena pidió no generalizar.

“Es un hecho aislado. Ya tienen conocimiento las autoridades y esperamos que tomen cartas en el asunto” , ahondó.

– ¿Debe ser cesado?

– Debe de serlo, pero los encargados tendrán que decidirlo.