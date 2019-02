Elecciones en Ags no están en riesgo por temas presupuestarios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, Ignacio Ruelas Olvera, aseguró que no están en riesgo las eleciones de este año por el tema presupuestal.

La delegación ejercerá este año un presupuesto de poco más de 70 millones de pesos, de los cuales alrededor de 40 millones de pesos se destinarán justamente a la preparación de los comicios, abundó.

Previo a la sesión ordinaria mensual del Consejo en la entidad, Ruelas Olvera dijo que el hecho de que a nivel federal el INE impugnara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presupuesto asignado por los diputados, fue más por un tema de una defensa a la institución que fue agraviada en su autonomía y no por el aspecto económico como tal.

Aclaró que cumplirán con todas sus obligaciones, por lo que no debe habré confusiones de ningún tipo, aún y con lo limitado de los recursos.

Lo único que adelantó es que se someterán a un ajuste del cinturón en materia de gasto corriente, donde se recortarán gasolinas, material de oficina y se dejará de viajar en avión a la Ciudad de México por comisiones a cambio de hacerlo en autobús.

Descartó que se den recortes de personal, así como la posibilidad de bajarse el sueldo él mismo y los consejeros locales, aclarando que el tema salarial que se ha venido discutiendo solo se circunscribe a las autoridades del Consejo General del INE y no a los estados.