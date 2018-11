“Elba Esther no regresa al SNTE”: Briones

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Legalmente no hay forma de que Elba Esther Gordillo vuelva a encabezar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), manifestó José Luis Briones Briseño, delegado especial de la Sección Uno en Aguascalientes.

“Los estatutos están presentes desde hace mucho tiempo y en ese sentido de manera puntual, ni estatutariamente ni jurídicamente hay la viabilidad para que se regrese a ocupar este espacio”, declaró.

En conferencia de medios, el delegado del gremio magisterial en el estado aclaró que pese a la salida del dirigente nacional Juan Díaz de la Torre, se prevén casos para que la cúpula no quede acéfala y brindo su respaldo a Alfonso Cepeda quien tomaría la dirigencia.

“En términos llanos, el Consejo Nacional se ha pronunciado porque el profesor Alfonso Cepeda esté al frente del comité y que asuma las facultades inherentes a la presidencia”, recalcó.

Sobre una posible etapa en torno a renovar la dirigencia en el estado de Aguascalientes, Briones Briseño dijo que por el momento no se tiene una fecha específica.

El delegado de la Sección Uno también informó que la dirigencia del SNTE se reunieron con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con quien acordaron respetar la autonomía sindical.