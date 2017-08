El toque Ambriz

Arturo González-Barrera

Aguascalientes, Ags.- Marcos Ignacio Ambriz Espinoza es un hombre que durante su vida ha sabido levantarse después de caerse, nacido en un barrio bravo de Iztapalapa rodeado de múltiples vicios en donde es fácil caer para cualquiera que vive rodeado de ese ambiente.

Nacho tenía en el futbol su pasión que lo salvaría de dar un mal paso, un disparo potente de media distancia, dotado de habilidad y coraje para recuperar balones, con disciplina y liderazgo aquel joven llegó a Necaxa, ahí lograría consolidarse como uno de los mejores en su tiempo jugando como titular con los Rayos y en la Selección Mexicana.

Como a muchos la fama lo descontrolo y lo vencieron los vicios en los que no había caído en Culhuacán Iztapalapa, Nacho fue tentado por el alcohol engañándose el mismo de que no tenía un problema, sería Manuel Lapuente quien lo ayudaría a reflexionar en una sola platica acerca de lo que sucedía.

Ambriz recibiría un balde de agua fría al percatarse de que la situación por la que pasaba no era ajena a quienes lo querían, la negación se convirtió en aceptación y supo levantarse de aquel momento por el que pasaba, sus amigos y su familia siempre han sido su principal aliciente.

“Nachito” no tiene empacho en contar su historia a sus jugadores esperando aprendan en cabeza ajena, dotado de una alegría y simpatía logra con su historia personal que algunos estemos identificados con él.

Necaxa tuvo entre semana dos momentos que hablan del toque Ambriz en el equipo, al ir perdiendo 2-0 ante las Chivas el equipo no flaqueó, y con el estilo del temperamento de Nacho el equipo se levantó y logro empatar al Guadalajara, los Rayos lograron ser mejores y se levantaron de la adversidad, el equipo nunca se quebró y los campeones se salvaron de ser derrotados en su patio.

Otro momento que demuestra la confianza de Ambriz es lo que sucedió con Miguel Ponce, ante Xolos fue expulsado pero entre semana recibe la confianza de Nacho para jugar la Copa, Ponce le respondió anotando un gol a minutos del final de la primera mitad.

Hoy en día Necaxa tiene como entrenador a alguien que fuera considerado como uno de los mejores técnicos del mundo, a un bicampeón con Necaxa, a un ganador de la Copa de Oro del 93 y al ganador del trofeo fair play en ese torneo.

Nacho ama al futbol ama a Necaxa y si alguien puede hacer campeón a este equipo es él, mientras tanto y tomando esto tranquilo el equipo debe aprovechar su momento y ganar el próximo sábado.

El timonel sabe caminar entre la adversidad y superarla sí es necesario.

La directiva de Necaxa y la Presidencia Municipal de Aguascalientes anunciaron a bote pronto el partido entre las Estrellas de Necaxa y las Estrellas de los Gallos, a pesar de ser un anuncio con poco tiempo de anticipación el evento fue un éxito y deja en claro que la gente en Aguascalientes quiere ver futbol pero no tiene el dinero para pagar los precios que cobran en el estadio, no en una ciudad en donde el salario mensual promedio es de 4 mil a 5 mil pesos al mes pero desgraciadamente los precios están puestos y no se ve como puedan bajarlos a niveles más accesibles.

También se evidenció el contraste entre el actual portador del 7 y aquel que lo hiciera leyenda, Alex Aguinaga mostró chispazos en la cancha del porque es el máximo referente de Necaxa y del porque su número debe estar retirado.

