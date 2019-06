El Tec de Monterrey ofreció conferencia con productores de efectos visuales de Game of Thrones

Comunicado

Guadalajara, Jalisco, a 12 de junio de 2019.- La Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey (EAAD) presentó la noche del 11 de junio, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, una conferencia magistral con Tyler Weiss y Thomas Schelesny, productores de efectos visuales de la serie de televisión Game of Thrones.

Weiss es productor de efectos especiales con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado con algunas de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo; se unió al estudio de efectos visuales Image Engine, para producir las temporadas 6, 7 y 8 de Game of Thrones. Por su parte, Thomas Schelesny es supervisor de efectos visuales y ganador de un premio Emmy. Por más de veinte años, ha participado en la producción de más de 20 películas, 12 proyectos de televisión y una vasta cantidad de comerciales. Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Participó en las temporadas 7 y 8 de Game of Thrones.

En la conferencia, Weiss y Schelesny hablaron acerca de sus inicios en la industria y el camino que recorrieron para llegar a trabajar en Game of Thrones. Mediante una vasta cantidad de piezas audiovisuales, mostraron al público el proceso completo de animación de algunas tomas; desde las primeras acciones, hasta la entrega para pantalla. Además, compartieron sus experiencias e ideas con el afán de que los alumnos de la carrera de Arte Digital conocieran algunos de los requerimientos de la industria para buscar oportunidades laborales, así como consejos para tener mayores posibilidades de volverse profesionistas existosos.

Thomas Schelesny alentó a los muchachos al comentar: “tuve la misma experiencia que ustedes están teniendo ahora. No hay nadie que tenga su camino trazado en la industria, pero hay lecciones que les quiero dar y que creo que serán importantes para ustedes…” les recomendó a jamás rendirse y ver en las oportunidades laborales una preparación para el futuro. “Para tener el trabajo de sus sueños deben estar preparados. Así que mi consejo es que siempre digan que sí a una oferta de empleo, pues será la práctica perfecta para que cuando la oportunidad de sus sueños llegue a ustedes, estén listos para tomarla y destacar en ella”.

Por su parte, Tyler Weiss comentó que hoy en día “con los grandes avances tecnológicos y los efectos especiales que pueden crearse, es posible contar prácticamente todo; solo es cuestión de tener un excelente equipo creativo”, resaltó a la vez la importancia de las relaciones laborales en la disciplina para lograr sincronía, realismo y, por ende, el éxito en cada toma.

Esta conferencia magistral formó parte de la serie de eventos que se presentaron en NEXO, exposición que, a través de propuestas creativas, sensibilizó al público acerca de los procesos digitales, permitiéndoles conectar con el origen de la animación.

Para la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño es fundamental la vinculación con líderes internacionales de sus diversas disciplinas debido al impacto que genera en el desarrollo profesional de los alumnos. Además de contribuir a que ambos, estudiantes y comunidad, vivan experiencias únicas e inspiradoras. “La creación de estos espacios de sinergia donde público, creadores y artistas digitales nos unimos es una celebración, pues las ideas que aquí se generan contribuyen a que los sueños se materialicen en futuros proyectos de éxito”, comentó Dorian Mastin, director regional de Arte Digital del Tec de Monterrey, quien fue el organizador del evento y curador de la exposición NEXO.

Desde su apertura, en 2007, la carrera de Arte Digital del Tecnológico de Monterrey ha buscado formar alumnos competitivos internacionalmente, que a través de su creatividad sean capaces de transformar su entorno y el de las personas. Hoy en día, varios de los egresados de esta carrera han trabajado en grandes producciones internacionales como Spider-Man: Into the Spider-Verse, Pokémon: Detective Pikachu, Dumbo, Game of Thrones y Aquaman,por mencionar algunos.