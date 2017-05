El sistema de justicia no es bueno porque no hay denuncias: J.C. Esparza

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El sistema de justicia penal acusatorio no puede considerarse bueno si no existe bien arraigada la cultura de la denuncia, así lo señaló el presidente de la Barra de Abogados de Aguascalientes, Julio César Esparza, quien comenta que por más delitos que se cometan con frecuencia no se podrá sentenciar a los responsables si no se interponen las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Como ejemplo puso el caso de “El Huevo”, quien tuvo 195 detenciones pero no se le consignó en su momento porque los afectados prefirieron no denunciar los delitos.

“¿De cuántos de estos arrestos se consignaron averiguaciones previas en su momento? ningunas, ¿por qué? porqué el ciudadano no tiene la cultura, el ciudadano es el principal operador de este sistema y eso nadie se los ha dejado en claro, ni a la ciudadanía, ni a las instituciones encargar de implementar de este nuevo sistema, el ciudadanos y la cultura de la denuncia”.

Asimismo reconoció que hace falta mayor capacitación en los actores involucrados en la impartición de la justicia en los tres niveles de gobierno para evitar recovecos legales por no cumplir al pie de la letra el debido proceso.

“Es un sistema muy bien estudiado, es un sistema que quizá la gran falla que tiene es que depende mucho de las persona que trabajan, es un sistema que está diseñado para impartir justicia mas pronta es un sistema, que está diseñado para a la larga combatir con la impunidad, para respetar derechos humanos tanto de victimas y de imputados”.

Incluso, sería necesario emprender una campaña para difundir el manejo correcto del Sistema de Justicia Penal por parte del personal del gobierno, como también los derechos que tienen todos los ciudadanos, indicó.

“Se podría iniciar una campaña de difusión de todos estos derechos que como ciudadanos tenemos, no quiero decir protocolo de actuación del ciudadano ante un hecho ilícito pero si sugerencias plausibles que se puedan aplicar en el momento”.