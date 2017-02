El sexo en el Antiguo Egipto de los faraones

Nueva Tribuna

La sexualidad era algo muy familiar para los egipcios antiguos y frecuentes en todos los órdenes de la vida. La sociedad egipcia no tenía tabúes sexuales y además debido a la climatología del país su ropa era ligera que provoca ver el cuerpo desnudo.

Esta sexualidad abierta que tenían los egipcios se trasladaba también al lenguaje. Podemos ver como los signos fálicos son frecuentes en la escritura jeroglífica, incluso no teniendo relación con el sexo. El verbo “sdr” significaba pasar la noche, era un ideograma donde aparecía un hombre recostado en una cama o también un hombre y una mujer copulando.

Sin embargo, la sociedad egipcia que vivía de forma naturista debido al clima, era mucho más recatada respecto a la que ejercía el mundo griego y romano.

El matrimonio era práctica habitual en el mundo egipcio. Se solían casar muy jóvenes, ellas con catorce años y ellos con dieciséis. Esto era debido a que la esperanza de vida era muy baja, sobre todo en las mujeres. Parece ser que los padres tuvieron algún papel, como queda reflejado en un caso donde el padre de la novia desconfía del yerno y le hace firmar un documento donde se compromete a no abandonarla. Para los egipcios que una mujer no llegara virgen al matrimonio carecía de importancia al contrario de lo que se da en el mundo judeocristiano.

No había ceremonia de casamiento y se entendía que eran pareja cuando se iban a vivir juntos, pero si se podría celebrar alguna fiesta para celebrar dicho acto. Se levantaba un contrato donde quedaban reflejados los derechos de ambos así como será la crianza y custodia de los futuros hijos.

Debe quedar perfectamente reflejado lo que aporta cada uno al matrimonio. En algunos casos la mujer podía elegir al marido Se incluye que en caso de divorcio. cual sería la percepción dineraria de la mujer. En caso de divorcio por adulterio de la mujer, ella debía volver al hogar paterno. La infidelidad femenina no estaba bien vista Se permitía al marido tener una esposa secundaria en caso de que la mujer no le diera descendencia.

En caso de que los contrayentes no estuvieran muy seguros de sus intenciones tenían la opción del matrimonio a prueba y con una duración de tiempo limitado.

La finalidad del matrimonio era la reproductiva y la infertilidad era motivo de divorcio. Los egipcios se podían casar con extranjeros pero nunca con esclavos. Los hijos tenidos con esclavas tenían que ser reconocidos por el padre y adoptados por él, para que no pudieran ser considerados esclavos.

La poligamia estaba permitida en el Antiguo Egipto pero fue muy poco practicada porque resultaba muy caro mantener a más de una mujer. La poligamia solo se daba entre las clases ricas “aunque más habitual que tener varias esposas era que los ricos tuvieran una sola y varias concubinas”. Los matrimonios incestuosos solo se realizaban entre la familia real con la finalidad de mantener el poder dentro de la familia.

También es conocido el uso por los egipcios de remedios contra la impotencia y el uso de estimulantes afrodisiacos. Estos eran empleados sobre todo por hombres mayores que se casaban con jóvenes. Entre los afrodisiacos que se empleaban hay un texto del siglo III d.C. que decía “Cómo hacer que una mujer ame a su marido: Machaca semillas de acacia con miel, unta tu falo con esto y duerme con la mujer”.

Existía el harén, pero no como lo entendemos actualmente, era el lugar donde residía la reina y donde eran educados los hijos del faraón, y también residían las mujeres secundarias del faraón.

La sexualidad egipcia no era homogénea dependía de la clase social a la que se perteneciera. Las clases altas lo hacían de una forma más refinada, las clases pobres hacían una sexualidad más ordinaria.

Las clases populares nos han dejado testimonios literarios pero sobre todo los grafitos, óstacos y papiros, así como objetos de uso diario.

Las clases poderosas usaban la sexualidad por medio de simbolismos. Este tipo de sexualidad los encontramos en el uso de poesías amorosas como:

¡Mi amor ha regresado, déjame difundir la noticia!

Mis brazos se abren amplios para abrazarla.

Y el corazón hace piruetas en su oscura cámara

Feliz como un pez cuando la noche sombrea la alberca

¡Tú eres mía, mi querida, mía para siempre

Mía dese el día que por primera vez musitastes mi nombre!

Las mujeres egipcias empleaban postizos en forma de trenzas para su cabello o también pelucas, como veremos en las prostitutas, que les tapaban los hombros y eran adornadas con diademas y su finalidad es la seducción del hombre. Un poema egipcio decía:

“Mi corazón piensa en tu amor, mientras que sólo un lado de mi frente está trenzado. He venido corriendo a buscarte, y he descuidado mi peinado; me he soltado el pelo y me he puesto mi peluca para estar lista en cualquier momento”.

Las egipcias usaban la depilación corporal y para ello contaban con cremas depilatorias y cuchillas. Además empleaban la malaquita verde para maquillar los ojos, pero desde el periodo predinástico empezaron a usar el kohol, que era una pintura negra a base de galena. Usaban perfumes, joyas, pulseras, brazaletes, collares, pendientes y tobilleras. Empleaban el lino en sus vestidos ajustados

En el mundo egipcio se daban orgias relacionadas con la religión. Estas ceremonias están relacionadas con los ritos de la fertilidad y a veces se practicaban sexo en grupo, en el cual se desarrollaba el concepto de transferencia de energía. De ahí que en los templos se encuentren muchos exvotos fálicos que se hubiesen cargado mágicamente a través de las fuerzas sexuales más poderosas.

Nos encontramos en estos templos con la llamada prostitución sagrada. Estas prostitutas se les conocían con el nombre de palácidas, y eran las hijas más hermosas de la elite social egipcia y su función era participar en todos los rituales religiosos en los que se demandaban la crecida anual del río Nilo y se estimulaba la fertilidad sexual.

También han quedado restos sobre prácticas de sexo comunal no sólo en los templos sino que debía ser una práctica frecuente. Sin embargo, si seguimos a Herodoto fueron los egipcios los primeros en prohibir mantener relaciones sexuales dentro del recinto del templo.

En Egipto existía la llamada teogamia que representa las relaciones humanas entre humanos y dioses, es decir, las relaciones entre un Dios y una mujer, que será la madre del futuro faraón. Al ser hijo carnal del Dios, está legitimado para poder ser faraón.

Dentro del mundo de las orgías destaca la diosa felina Sejmet Bastet que tenía una celebración en la ciudad de Bubastis, que era un lugar de peregrinación. Estos hechos son relatados por el historiador griego Herodoto en el siglo V a. C y lo describía así:

“Las barcas, llenas de hombres y mujeres, flotaron cauce abajo por el Nilo: Los hombres tocaban flautas de loto, las mujeres címbalos y los panderos, y quien no tenía ningún instrumento acompañaba la música con palmas y danzas. Bebían mucho y tenían relaciones sexuales. Esto era sí mientras estaban en el río; cuando llegaban a una ciudad los peregrinos desembarcaban y las mujeres cantaban, imitando a las de esa ciudad: Cuando alcanzaron Bubastis celebraron un solemne banquete; se bebió más vino en esos días que en todo el resto del año. Tal era la costumbre de este festival; y se cuenta que casi setecientos mil peregrinos celebraban el banquete de Bastet”.

Hay otros momentos de orgías como en las festividades de las diosas Hathor y Hequet.

En el mundo de los dioses egipcios, el sexo era objetivo principal, puesto que era el creador del cosmos. Hay muchos dioses egipcios unidos directamente al mundo del sexo: Atum, Min, Bastis, Sacmis, Hathor.

Debemos destacar, que en las tumbas tebanas se encuentran también muchos elementos de simbología sexual: plantas como la mandrágora, vid y el loto, maquillajes, pelucas femeninas, perfumes, pájaros que mandó construir su famosa pirámide. Así como instrumentos de música, vino y sobretodo la cerveza.

Entre obras de claro carácter sexual esta el Papiro Satírico erótico de Turín datado en el Imperio Nuevo, en la época ramésida. Está dividido en dos franjas, la parte más conocida es la superior donde narra varias fábulas de animales. Sin embargo la inferior ha sido censurada y consta de doce viñetas pornográficas, donde veremos la práctica de diversas posiciones sexuales. Encontraremos todo un catalogo de posturas acrobáticas para copular.

Este lugar representa un prostíbulo en la época del Antiguo Egipto en la ciudad de Tebas. Si lo analizamos, podemos comprobar algunos aspectos del mismo.

Vemos como las casas de cervezas aparecen como prostíbulos ya que en muchas imágenes de tipo sexual aparecen jarras de cerveza. Podemos ver en este papiro como las prostitutas se preparan con el uso de pelucas, perfumes y pintalabios. También podemos comprobar el uso de instrumentos que se relacionan con el sexo, como es la flor de loto y los instrumentos musicales.

La homexualidad estaba mal vista socialmente aunque existió en Egipto. No consideraban criticable moralmente la homosexualidad sino consideraban que en unas relaciones sexuales donde había penetración 3anal era un acto que convertía a uno de los participantes en dominante y el otro en sometido, lo que para los egipcios suponía un deshonor. Además, estos actos no podían producir descendencia, que era lo que se buscaba mayoritariamente en la sexualidad.

La homosexualidad es vista como un medio de agredir al contrario y ponerlo en una situación de inferioridad consiguiendo el poder sobre el penetrado. No existen datos de lesbianismo en el mundo egipcio

La Prostitución era una actividad que era aceptada por la sociedad egipcia. Se les solía identificar con el mundo de la música y el baile pues habitualmente participaban en banquetes y fiestas. También se les situaba en las tabernas, lugar donde los egipcios bebían cerveza.

Parece ser que existieron distintas casas de cerveza, algunas de clientela normal y otras que estaban dedicadas a la prostitución. Meretrices y alcohol hacían que estas casas tuvieran mala fama. En un escrito se dice:

“No te dejes llevar a beber cerveza

Puesto que cuando hablas, entonces

Lo contrario de lo que piensas sale de tu boca”.

Las prostitutas era conocidas con el nombre de Kat Tahut, estas aparecen siempre representadas con gran contenido erótico como pueden ser las pelucas, la flor de loto o la cerveza y siempre con aspectos relativos a la música y la danza.

Podemos encontrar textos moralizantes:

“Cuidado con las mujeres extranjeras (¿prostitutas?), cuidado con las desconocidas en la propia ciudad. No las mires cuando pasean ante ti, no hagas el amor con ellas. Una mujer sin marido es como el agua profunda cuyo rumbo se desconoce”.

El historiador Herodoto cuenta como el faraón Keops al quedarse sin dinero obligó a su hija a ejercer de prostituta “Quéops llegó a tal grado de maldad, que viéndose falto de dinero, colocó a su propia hija en un burdel y le ordenó que se hiciese con una cantidad”.

En el papiro de Ankh Sheshonq se decía:“Guárdate de las mujeres extrañas desconocidas de sus conciudadanos. No te las comas con los ojos cuando pasan ni intentes conocerlas íntimamente”.

Desde el punto de vista religioso se les consideraba impuras y es muy probable que las prostitutas estuviesen vetadas a participar en muchos de los rituales religiosos. Las mujeres que se dedicaban a la prostitución adoraban al Dios Bes, Dios asociado al amor y al placer sexual. Muchas llevaban en su muslo un tatuaje de este Dios.

Las prostitutas practicaban el sexo anal y esto era debido a que al realizar dicho tipo de práctica sexual se evitaba quedar embarazadas y además al ser copulado analmente era una fantasía sexual de muchos hombres egipcios. Como dice Lynn Meskell no se puede considerar que tuvieran preferencia por el sexo anal frente a otras posturas, pero si parece ser que fuera una posición vista para simbolizar el sexo visto únicamente desde la perspectiva del puro placer carnal.

Existían las felatrices, que eran prostitutas especializadas en las felaciones y se distinguían por el color rojo intenso de sus labios.

Muchas prostitutas se rapaban la cabeza para luego ponerse suntuosas pelucas que consideraban que de esta forma eran muy seductoras. Se pintaban sus ojos con el khol que era una sustancia negra y que contaba entre sus elementos con plomo.

En Deir el–Medina situado a la entrada del Valle de las Reinas podemos encontrar unas ruinas que se han identificado como los restos de un burdel de grandes dimensiones y una necrópolis donde hay una zona concreta, sólo hay enterradas mujeres con hijos, esto significa que eran mujeres segregadas porque eran prostitutas que vivieron en esta ciudad.

Como dice la investigadora Lynn Meskell de la universidad de Columbia “igual que seguían al ejército, las prostitutas también iban detrás de los obreros. Donde había un asentamiento masculino, había negocio”.

La ciudad de Menfis es descrita en un poema como la ciudad del placer

“Yo parto para el norte, por la galera como remero asalariado……. Yo voy a Menfis y diré a Ptah que administre justicia: ¡Dame una joven esta noche! El río es de licor, Ptah está en las rosas, Sekmet en las hojas de loto, laret en botones y Béfertum en el cáliz que se ensancha…… es la alegría que ilumina la tierra con su belleza y Menfis es una ofrenda de mandrágoras puestas ante Ptah, el de la bella cara”.

Náucartis colonia griega en Egipto fundada en el siglo VII a. C. con el permiso del faraón, tenía fama por sus prostitutas de lujo. Safo de Lesbos acusó una prostituta de la ciudad Rodopis de robar las riquezas de su hermano que era un rico comerciante como la propia Safo de Lesbos.

Como vemos, la sexualidad en el mundo egipcio estaba al orden del día y con un liberalismo mucho mayor que el actual.