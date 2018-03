Redacción

Aguascalientes, Ags.- La sede San Telmo de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes fue el escenario en el que el Dr. Alberto Pedro López-Hermida Russo, ofreció, invitado por el departamento de posgrados que dirige el Mtro Jorge Enrique Pérez Mar, la conferencia “El Rol Estratégico de las Mujeres”.

La conferencia comenzó destacando que del tema de la mujer se habla mucho, hay varios movimientos de distintas corrientes feministas en el mundo, que su objetivo particular como expositor es transmitir que en política para que efectivamente sea estratégico el hecho de ser mujer deben cubrirse varias vertientes que pocas veces se perfilan y para cuando una mujer se presenta para luchar por un puesto de representación popular el hecho de ser mujer no debe ser una desventaja, al contrario puede ser una gran oportunidad; entonces él se propone a transmitir una mirada más bien positiva al hecho de que presenten cada vez más mujeres a la política.

Dijo que suelen leerse discursos negativos, que sitúan a la mujer con desventaja, lo cual es erróneo ya que el discurso de que ser mujer puede ser usado como una gran oportunidad para hacer verdadera política, para recuperar la confianza la desafección que hay en política, para recuperar ese vínculo que la gente tiene con las instituciones.

Enfatizó que la mujer puede resultar una estrategia realmente interesante “Eso es lo que yo postulo, que el ser mujer en política puede ser un rol estratégico clave que puede hacer que una candidata gane unas elecciones o las pierda lamentándose del hecho de ser mujer, básicamente eso es lo que intento evitar, que las mujeres dejen de lamentarse por el hecho de ser mujeres en política; que la tienen más difícil, que tienen más obstáculos; eso puede ser pero las campañas electorales no están para hacer esos temas sino para ser ganadas, entonces el hecho de que una mujer sea candidata electoral puede ser utilizado como una oportunidad”.

Comentó que aquí en México, en beneficio de las mujeres, hay leyes bastante fuertes en materia de cuota de genero; aunque existe también el tema latinoaméricano de machismo y eso puede ser visto como una dificultad o desventaja para la mujer a diferencia de lo que pasa en Europa que son países bastante más desarrollados en ese aspecto, sin embargo paises machistas como Chile ha tenido 2 veces a una mujer como presidente por lo que en este tema de ventaja para las mujeres vamos allá de si el pueblo es machista o no machista.

A pregunta expresa sobre el peso que tendrá Margarita Zavala en las elecciones al ser mujer dijo:

“Yo creo por el hecho de ser la primer mujer independiente que se presenta ya está haciendo historia y hay que ver cuáles son los pasos que da, la verdad no me atrevo a hablar con mucha propiedad sobre política mexicana pero hay que ver si poco antes de las elecciones podría echar pie atrás de su candidatura y sumarse a la candidatura de otro, esto sería un gesto bastante potente en el sentido de que no por llegar al final va a ser una gran candidata, yo creo que ya es una gran candidata por serlo, logró juntar las firmas, logró ser una de las candidatas entonces creo que ya está haciendo historia, lógicamente la tiene difícil; decir que va a tener un rol protagónico en las elecciones yo creo que es ser optimista de más pero yo creo que ya está desempeñando un papel bastante interesante, está generando una etapa de madurez dentro del PAN con el hecho de que ella se alejó de su partido de origen y no estar muy alineada con el candidato del PAN yo creo que son las pequeñas grandes crisis que tienen los partidos políticos que los hacen madurar; así que yo creo que no desempeñará un papel importantísimo de campaña; salvo que tenga un tipo de gesto como el que ya señalé por ejemplo sumarse a otra candidatura que tenga mayor posibilidad, cosas así, pero me parece que ya está haciendo historia.”

Expuso que Margarita no tendrá ventaja por ser independiente, pero el haber sido rebelde hará más “sabroso” el proceso.

Agregó que el ser esposa de un expresidente puede ser visto como una ventaja desde el punto de vista curricular, pero también como una desventaja, ya que al ser esposa de expresidente, en el hipotético caso de que ganara, ese expresidente no va a quedarse callado, es un personaje muy difícil de mantener neutro; es un personaje que habla y que sigue muy activo en la política.

López-Hermida conoce el tema de las campañas femeninas en México ya que fue contratado por Josefina Vázquez Mota en la última etapa del proceso anterior por lo que con autoridad puede opinar de Margarita y Josefina; dijo que el tema trasciende el hecho de ser mujer o de ser hombre: “hay mucha disputa interna en los partidos y creo que tanto Josefina como Margarita han sufrido eso, Josefina fue candidata con muy poco apoyo del partido, yo no sé si el PAN realmente quería que Josefina ganase, yo participe en la elección un poco viendo esta situación de que ella fuera mujer como sacarle ventaja y eso, pero claro vi que en verdad tenían contrafuegos, tienen semejanza en lo negativo que yo creo que ambas han remado contra el partido.”

Concluyó su conferencia agradeciendo la invitación de la Universidad Panamericana, enfatizando su felicidad de hablar de mujeres y a mujeres, sobre todo de mujeres en política, en un tema que en verdad le fascina y que es raro que sea abordado por un hombre, dijo que México tiene muchísimo por delante en el tema de la mujer en la política y se manifestó contento de poner un granito de arena.

Alberto Pedro López-Hermida es profesor y consultor en Comunicación. Doctor en Comunicación Pública, Magister en Filosofía y Master en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Periodista y Licenciado en Comunicación Social. Profesor de pre y posgrado de las universidades de los Andes, del Desarrollo y Adolfo Ibáñez. Profesor de Comunicación Efectiva en el ESE Business School. Es profesor visitante de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana (México D.F. y Guadalajara) y de la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad Panamericana (Guadalajara). Además de Chile, ha sido invitado a dictar conferencias y dirigir talleres en Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Costa Rica, entre otros países, donde también ha prestado diversas asesorías y consultorías políticas y organizacionales. Premio Extraordinario a la mejor tesis doctoral del curso 2007/2008 de la Universidad de Navarra; Premio Gonzalo Vial 2012 de la Corporacioìn Idea Paiìs por su labor formativa; Premio Escuela de Periodismo 2001 al mejor rendimiento durante toda la Licenciatura. Es columnista en El Líbero y Pulso.