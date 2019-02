“El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, dice AMLO

Sin Embargo

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que denunciará, cuando menos, a Magistrados, jueces y Ministros que quieran proteger a delincuentes de cuello blanco y que solapen actos de corrupción. En referencia del caso de los ex accionistas de Grupo Modelo que buscaban les condonaran hasta 30 mil millones de pesos del Impuesto Sobre Renta (ISR), el cual aseguró no es un caso aislado, sino una práctica constante.

“El pueblo se cansa de tanta pinche transa, para que quede claro”, dijo esta mañana López Obrador. Habló “de los abogados muy famosos, muy influyentes, que ahora no están tan contentos”, que negociaban y obtenían para sus clientes devoluciones de 10,12 mil millones de pesos.

“¿Saben qué pasaba entonces? Se les descontaba de las participaciones federales a los estados, lo que el Gobierno devolvía a los influyentes, a los machuchones, con sus abogados traficantes de influencias […]”, dijo.

“Todo eso se acabó y el juez, magistrado, Ministro que proteja un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado. Nada de que me voy a quedar callado”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo Federal detalló que su Gobierno sí intervino en el caso de los ex accionistas de Grupo Modelo que buscaban que se les devolviera 30 mil millones por el pago del ISR. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se paró la condonación.

“Pues sí intervenimos, el consejero jurídico de Presidencia, de manera muy respetuosa, con la directora del SAT, que es una espléndida abogada, además de ser una muy buena profesional, es una mujer honesta, Margarita Ríos, se habló con los ministros, de manera respetuosa”, detalló.

Dijo que no se les ordenó nada “como lo puede hacer cualquier persona, argumentos, que se escuche a las partes antes de que se emita una resolución”.

Recordó que un Ministro había elaborado un proyecto para que se devolviera el ISR a los ex accionistas de Modelo, pero que los demás ministros votaron en contra.

Sin embargo insistió en que el de Modelo no era un caso aislado, sino una práctica, y que espera que ésta se acabe.

“Había la mala costumbre de que los llamados grandes contribuyentes no pagaban impuestos, o cuando los pagaban, se les devolvía. No es posible que todos los ciudadanos paguemos impuestos, la gente más humilde pague impuesto, los trabajadores, los periodistas, los médicos, los abogados, los comerciantes, todos pagan impuestos. ¿Cómo es posible que los que tienen más impuestos no paguen, o que se les devuelva?”, criticó.

El pasado miércoles, el Presidente dijo en conferencia de prensa que la aclaración hecha por Grupo Modelo, en el sentido de que fueron los ex accionistas los que querían que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les devolviera hasta 30 mil millones de pesos, está en lo correcto.

López Obrador explicó que es cierto el comunicado de Corona, que fueron los ex accionistas de Grupo Modelo quienes solicitaron la devolución del SR. “No fue la empresa. Quienes solicitaron la devolución sobre el impuesto sobre la renta fueron los ex accionistas de Modelo. Ellos vendieron la empresa a una compañía extranjera. Vendieron en aquel entonces en 20 mil 100 millones de dólares, el tipo de cambio era de 12.9 pesos por dólar. En pesos el importante de la venta fue de 259 mil millones de pesos”, informó esta mañana.

“Se ahorraron en una primera instancia 13 mil millones de pesos, pero íbamos a tener que devolver hasta 30 mil millones de pesos. Esto fue un gran logro, porque una práctica mal sana, por decirlo con elegancia, lo de la devolución de los impuestos”. Y criticó que “las devoluciones de impuestos en el período neoliberal es equivalente a un huachicol”.

Dos días más tarde, en un evento en Veracruz, Andrés Manuel López Obrador expuso que los ex accionistas de Grupo Modelo, buscaban que se les devolvieran 35 mil millones de pesos y calificó a esa práctica como “huachicoleo de cuello blanco”.

“Platico de dos acciones que hemos tomado para que nos demos cuenta de cuánto podemos ahorrar si acabamos con la corrupción. Cuando llegamos, entrando entrando, querían unos ex dueños de la empresa Modelo que se les devolvieran como 35 mil millones de pesos por ISR, y esto era una costumbre, los de arriba o no pagan impuesto, o cuando pagaban se les devolvía, ya sea el IVA o el ISR, nos dimos cuenta e intervenimos en la Suprema Corte, y a pesar de que ya había un dictamen para que se les devolviera el dinero se echó atrás esa resolución. ¿Cuanto nos ahorramos?, 35 mil millones de pesos. Esto, con los huachicoleros de cuello blanco”, informó.