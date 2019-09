El próximo martes se conocerá el futuro jurídico de Paco Chávez

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Francisco Chávez Rangel ex director del Instituto de Educación del estado (IEA) compareció la audiencia inicial en el Juzgado de Control y Oralidad en la sede del Poder Judicial en el sur de esta ciudad.

Quien fuera funcionario en el sexenio del priista, Carlos Lozano de la Torre (2010-2016) afirmó que ser “inocente“, luego de que se le acusa de haber pagado 7 millones de pesos al despacho del abogado Juan Collado por un trabajo que no se realizó.

En la audiencia que duró más de 3 horas, finalmente su defensa que encabeza el abogado Julio Serna solicitó la duplicidad del término para presentar pruebas por lo que el Juez le otorgó el mismo y la audiencia se transfirió para el próximo martes 17 de septiembre a las 9:00 horas.

Ahí la Fiscalía Estatal Anticorrupción busca que se le vincule a proceso al funcionario quien también está señalado en un fraude al IEA por casi 400 millones de pesos luego de que en el 2012 esa instancia compró equipo de cómputo a la Universidad del Carmen en Campeche (Unacar) y el equipo jamás llegó a Aguascalientes. Ese expediente también forma de la llamada “Estafa Maestra“.

Entrevistado al final de la audiencia, Chávez Rangel expresó que “Aunque ni fui notificado sobre este juicio, como quiera doy la cara y no me escondo”.

Acto seguido añadió que siempre ha estado localizable, notificando cada uno de sus domicilios y de los pasos que daba.

-¿Paco te han notificado de alguna inhabilitación?

-No, tampoco.

-¿Paco, te muestras en el juicio cómo que estás molesto?

-No, no, no (…), la verdad es que estoy sorprendido porque me acusan de haber contratado abogados externos teniendo un abogado ahí, y hoy se hace representar el Instituto de Educación por un abogado externo, ósea, es decir, me parece un tanto controversial.

-Cuál es tu relación con Juan Collado?

-No, no tengo ninguna, de hecho no lo conozco, se contrató en su momento (…), es decir no hay ninguna situación indebida en la contratación.

¿Si hizo algo Collado?

-Si por supuesto.

-¿Qué hizo?

-Ya se comprobara en el juicio.

-¿Pero, entonces sí lo conoces?

-Personalmente no tengo el gusto.

-¿Pero su despacho si representó al instituto.

-¿Si, por supuesto, es un despacho más importantes del país.

Finalizó explicando que en estos momentos de lo único que se le acusa es de haber contratado un despacho externo, donde el testigo estrella es el subdirector jurídico del IEA actualmente, remató.

Chávez Rangel fue inhabilitado en abril pasado por el IEA por 27 años para desempeñar cargos en el servicio público del estado por cometer subejercicio de dos programas. Uno por 2 millones 560 mil pesos del programa de Inclusión y Equidad Educativa. y por la misma causa en el programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica por un monto de 116 millones 119 mil pesos.

La inhabilitación la combate su equipo legal con amparos.

En agosto pasado, este exfuncionario apareció en un video con el gobernador electo de Baja California Norte, el morenista Jaime Bonilla y Chávez Rangel fue presentado cómo asesor externo en educación.