El primer smartphone plegable es oficial, cuesta 1.140 euros y viene de China

Andro4all

La carrera por lanzar el primer smartphone plegable ya tiene ganador, y no es OPPO, Lenovo, Vivo, Xiaomi, Samsung ni LG. De hecho, es una marca de la que me temo la mayoría jamás ha oído hablar: Rouyu. Esta compañía de origen chino –de dónde si no–, ha decidido anunciar hoy su dispositivo más ambicioso, el Rouyu FlexiPai, el primer smartphone del mundo en contar con una pantalla plegable que lo permite “transformarse” en una tablet de casi 8 pulgadas.

Más allá de ser un pionero por su formato, el FlexiPai también es el primer terminal en montar en su interior el procesador Qualcomm Snapdragon 8150, nuevo modelo desarrollado por la compañía de semiconductores californiana, que pese a no haber sido anunciado al mundo aún, distintas filtraciones ya nos han confirmado sus detalles esenciales.

La carrera por el primer smartphone plegable ya tiene ganador: así es el Rouyu FlexiPai

Mientras las compañías de primer nivel luchan por llegar a tiempo y lanzar su primer smartphone plegable, y los usuarios aún dudamos de la utilidad de este tipo de terminales, Rouyu Tecnhnology, compañía asentada en china, ha decidido dar la sorpresa en silencio, anunciando hoy el FlexiPai.

Su interior está liderado, como decía, por el procesador Snapdragon 8150 de Qualcomm, fabricado en formato de 7 nanómetros y con 8 poderosos núcleos. Llegará acompañado de 6 u 8 GB de memoria RAM, y un almacenamiento que va desde los 128 hasta los 512 GB.

Lo más llamativo de este dispositivo, sin embargo, es su pantalla de 7,8 pulgadas, plegable por el centrolo cual permitirá al usuario disfrutar de una experiencia de tablet a pantalla completa, o bien usar el FlexiPai como un smartphone convencional con pantalla cercana a las 4 pulgadas.

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw

— Ice universe (@UniverseIce) October 31, 2018