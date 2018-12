“El PRI es un partido desarticulado” Isidoro

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Mucho trabajo interno requiere el Partido Revolucionario Institucional para levantarse ante la opinión pública de cara a las elecciones del siguiente año, comentó Isidoro Armendáriz García, ex dirigente estatal del tricolor.

“El PRI es un partido descarnado, desarticulado y que necesita mucha motivación, revisar perfiles y desarrollo de personalidades políticas, así como el contexto nacional y estatal para que en función de ello se fabrique una estrategia electoral muy puntual”, comentó en entrevista colectiva.

Armendáriz García comentó que estas problemáticas se observan a nivel nacional, con sus consecuencias a nivel estatal, tomando en cuenta que el siguiente año habrá elecciones para renovar las once alcaldías.

“Tenemos que ser objetivos: para que el PRI reencarne se requiere mucha voluntad política, mucho trabajo social y una definición ideológicamente hablando. De no ser así, el partido tardará tiempo en levantarse y yo no quisiera asistir a los funerales del partido por esa falta de visión y por falta de pericia política”, recalcó.

– ¿Ves al partido en etapa terminal?

– No tanto, por eso digo que no omitan estas acciones y estos factores que son claves para ser competitivos, porque entonces sí estaremos contribuyendo a la decadencia fatal del partido.

El PRI en Aguascalientes actualmente sólo cuenta con una alcaldía y cuatro diputados de representación proporcional.