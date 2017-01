El PRD no es oportunista: IASN

Andrés Rojo

Aguascalientes.- El PRD ha estado presente en las manifestaciones contra el gasolinazo, no por oportunismo, sino por un real interes en las causas sociales, señaló el diputado local de este partido, Iván Alejandro Sánchez Nájera.

“Yo no creo que la gente crea que un instituto político, al sumarse a sus inquietudes yo no creo que lo manifieste como un oportunismo sino que al contrario, yo he escuchado muchas voces de agradecimiento en que se les apoye, y más voces nos exigen que los respaldemos, entonces al final lo que estamos haciendo es respaldar la exigencia ciudadana”.

Sobre el voto a favor de la Reforma Energética del PRD, aseveró que nunca se imaginaron el nivel de las consecuencias.

“Lo que hay que señalar, incluso de manera autocrítica es que ningún instituto político vio venir las consecuencias de lo que se votó; el PRD decidio apoyar el Paquete Económico pero reservar los artículos que liberaban el precio de la gasolina y al final de cualquier forma nos sorprendió esta gran consecuencia y eso es culpa de todos”.