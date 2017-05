El policía que se hizo huachicolero

El País

Cuando era policía ganaba 2 mil 700 pesos a la quincena, ahora ganó hasta 250 mil pesos a la semana sacando combustible de los ductos de Pemex, relató un huachicolero del llamado triángulo rojo de Puebla.

En entrevista con El País, el chupaductos cuenta como terminó rompiendo la ley, luego de varios años de defenderla.

Tiene dos camiones y ocho depósitos portátiles con capacidad para 8 mil litros de combustible, además trabaja, o por lo menos tiene trato, con El Buchanan’s, uno de los dos grandes líderes huachicoleros de la zona.

Al cuestionarle si empezó siendo policía, el huachicolero responde que no. Que primero dejó el empleo y después fue a pedirles trabajo.

“Yo empecé después. Ya en el medio empiezas a conocer a todo ese tipo de gente. Busqué a esas personas. En primer lugar les pedí ayuda y empleo. Y te lo dan. Tan fácil como (que me preguntaron), ‘¿qué tiempo llevas sin trabajo? No, pues llevo como un mes’, les dije. Me regalaron cerca de 15 mil pesos. Fue como, ‘toma, aliviánate’. Me dieron la facilidad de una camioneta. Y me dijeron, ‘¿sabes qué? Vas a trabajar con nosotros. Vas a halconear y te vas a llevar tu lana”, relata.

El chupaductos menciona que como primer trabajo informaba sobre las rutas de policías y del ejército.

Tras ocho meses, con el dinero que juntó compró una camioneta para invertir en contenedores y en equipo, para abrirse paso él mismo. Posteriormente fue pagando un chofer, así como gente que lo cuidara.

Comencé trabajando para una persona, ahora saco mi hidrocarburo yo

De acuerdo con el huachicolero, de Veracruz a Palmar de Bravo, es territorio de El Buchanan’s, mientras que de ahí hasta casi la ciudad de Puebla, de El Toñín.

Sin embargo, detalla que tras el enfrentamiento en Palmarito, donde murieron cuatro civiles y seis militares, las cosas se han complicado.

El chupacuductos menciona que no quieren enfrentarse contra las autoridades, pues a ellos nunca se les gana.

Si hacemos una masacre y les matamos 10, ellos vuelven con 100 y entonces nadie puede trabajar

El huachicolero indica que en el robo de combustible hay personal de Pemex inmiscuida.

“Había un ingeniero que vivía en el barrio san Antonio, o no sé qué lugar. Ese cuate desapareció hace años. Cuando nosotros llegamos en 2014, ese cuate ya no estaba. Ese cuate les hacía las tomas, pero empezó a tomar mucho alcohol y droga. Y se empezó a desviar un poco. Pero le enseñó a mucha gente. El cobraba 25 mil pesos por toma. Se supone que vino porque lo trajo El Toñin… Lo que pasa es que los presidentes municipales pasaron los planos a protección civil, o a seguridad pública y ¡pum…!”.

Sobre las ganancias, el ladrón de combustible menciona que El Buchanan´s gana alrededor de 10 millones de pesos.

NOTAS SOBRE EL TEMA

Ante el cuestionamiento de usar niños para sus actividades delictivas, el huachicolero responde: “No son tan vulnerables para las autoridades, no los tienen en cuenta. Si son detenidos, podemos sacarles con mayor facilidad. Y otra porque, hoy en día ellos mismos piden que les ayude uno: su necesidad de comprarse un buen teléfono, unos buenos tenis, una moto que está de moda. Ellos piden y se acercan a ti. Y tú lo piensas, ‘bueno pues sí, nada más tiene que llamarme por teléfono si pasa una patrulla, no lo estoy arriesgando'”.

Las autoridades solapan las actividades delictivas de quienes roban combustible, desde el funcionario de saco y camisa, hasta el uniformado de pistola y tolete.

“Una vez uno de mis choferes me habló”, dice el señor: “oye es que ya me paró la patrulla’. Querían dinero. Y yo fui. Me pedían 80 mil pesos. Y yo, ‘no, pues, si es lo que voy a sacar yo de ese viaje’. Y muchas de las veces, como nosotros estamos respaldados, pues le dices ‘llévatela, yo ya sé qué policía eres. Y si quieres tener broncas con el patrón tú sabes.’ Y muchas de las veces les dabas 2 mil, 3 mil. Y servía”.