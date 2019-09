El parón por la fecha FIFA nos vino bien: Mauro Quiroga

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Mauro Quiroga, delantero de los Rayos del Necaxa, atendió esta mañana a los medios de comunicación que se dieron cita en Casa Club tras el entrenamiento del equipo hidrocálido de cara al duelo contra Rayados en Monterrey.

El delantero argentino declaró que el equipo ha ido creciendo con el pasar de las jornadas, por lo que ahora se enfocarán en lo que viene.

“Fuimos de menos a más, no sólo en lo individual, sino también en lo colectivo.

Por ahí nos tocó llegar tarde, pero bueno, después con el ritmo y la continuidad nos fuimos sintiendo mejor, el

equipo también colectivamente fue creciendo y hoy por hoy estamos bien, con la mentalidad de seguir creciendo y trabajando, pensando en lo que viene”.

Con respecto al parón por la fecha FIFA, Mauro consideró que estuvo bien para recuperarse

físicamentey volver en buena forma.

“Esperemos llegar en óptimas condiciones al partido el sábado. Nos vino bien también para descansar ya que veníamos de una fecha doble en la que el equipo hizo un desgaste grande y sesacaron resultados importantes”.

Sobre el partido del sábado frente a Monterrey, el delantero dijo lo siguiente.

“Quizás los últimos partidos de ellos no fueron los mejores, pero más allá de eso, creo que nosotros debemos de pensar en nosotros mismos, en los objetivos por lo que venimos trabajando y luchando semana tras semana, queremos llegar de la mejor manera para competir a la altura y traernos un buen resultado”.

Además, el atacante manifestó que su prioridad es el equipo.

“Lo individual viene de la mano de lo colectivo, para mí lo primordial son los objetivos del grupo, si al equipo le va bien, después individualmente nos vamos a seguir potenciando, sabía que los goles iban a llegar y aporto de donde

me toca”.

Para finalizar, Quiroga mencionó que quieren seguir escalando y no se relajarán para cerrar el torneo.

“Estamos en una situación privilegiada, trabajamos mucho para eso, aspiramos a estar arriba, tenemos que seguir creciendo, no darle lugar a la relajación, que nos podría llevar a cometer errores y dejar puntos en el camino”.