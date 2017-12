El PAN vuelve a expulsar a LARF

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para cumplir con los tramites, luego de que el Tribunal Local Electoral diera un plazo de 72 horas para que el PAN definiera el procedimiento en contra de Luis Armando Reynoso Femat y de que esta fuera recibido en la sede estatal del PAN para darlo de alta en el padrón, ahora es la Comisión de Orden y Justicia la que determinó la expulsión del ex gobernador panista de Aguascalientes.

Se debe recordar que en el anterior proceso fue la Comisión de Anticorrupción del Comité Ejecutivo Nacional del PAN la que ordenó la expulsión, sin embargo se determinó que esta no tenía facultades, por lo que ahora lo hacen a través de la Comisión de Orden y Justicia.

Esto fue confirmado por el propio ex mandatario, quien aseveró, lo están haciendo de forma tal que demore más tiempo, seguramente para entorpecer su trabajo partidista.

“… no he sido notificado, pero ya de antemano mandaron por correo, intencionalmente para que tardara mucho más tiempo, pero nosotros captamos la sentencia y ahora la Comisión de Orden fue la de que dictó la expulsión, pero ya presentamos el juicio de derechos ciudadanos y está por ingresar, y les van a dar -equis- días para que me pongan otras vez en el padrón, ósea no es definitivo, es parte de los trámites, por qué el otro fue la Comisión de Anticorrupción, que no tenía facultades, ahora es la Comisión de Orden pero intencionalmente hicieron eso para dar largas y que pasara el tiempo y nosotros estamos apresurando el tiempo y los vamos a obligar a que determinen pronto como ya lo hicieron y el recurso saldrá muy rápido y desde luego a nuestro favor…”

De la misma forma detalló que, no obstante, el proceso sigue y ahora volverá a impugnar esta determinación ante el Tribunal Local Electoral.

“… pero no se vayan con la finta, no he sido expulsado, es parte del trámite, no había competencia en la Comisión Anticorrupción y ahora es la Comisión de Justicia, pero les van a dar palo otra vez…”