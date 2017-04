El PAN está enfilado para ganar la presidencia de la República: R. Téllez

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Los más recientes triunfos electorales a nivel federal y estatal y los gobiernos cercanos a los ciudadanos colocan al Partido Acción Nacional en la antesala de la Presidencia de la República, sea quien sea su candidato o candidata, así lo asegura el jefe de la Oficina Ejecutiva del municipio capital y ex presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Rodolfo Téllez Moreno.

“En los diferentes procesos hubo una concientización del electorado sobre quien ha demostrado gobernar de mejor manera y eso ha generado la confianza ciudadana y ahorita el PAN está en su mejor momento y con amplias posibilidades de recuperar la presidencia de la República”.

Comentó que en los últimos años, el PAN ha tenido una renovación importante que le ha hecho retornar a sus orígenes con gobiernos cercanos a la ciudadanía y sensibles a las problemáticas de los estados y municipios.

Téllez Moreno recalcó que las elecciones estatales en Coahuila, Nayarit y Estado de México serán determinantes para catapultar al partido blanquiazul a la victoria en el 2018, pues en las tres entidades hay posibilidades de triunfo.

“En esas tres entidades se siguen encontrando muchas cosas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Nayarit con su famoso procurador, en el Estado de México no se diga, es el estado en donde se ejerce la corrupción a más no poder y en Coahuila con la familia Moreira…”

Finalmente sobre Andrés Manuel López Obrador y la reestructura que está teniendo MORENA a nivel nacional con la integración de ex militantes de otros partidos políticos, refirió que esto no es más que el reflejo del resquebrajamiento que están teniendo otras fuerzas políticas pero que no necesariamente traerán cosas positivas a MORENA.

“Creo yo que esto es una muestra de la conformación de este partido y el resquebrajamiento de otros partidos políticos, hay muchos priístas y perredistas de no muy buen prestigio y reputación y no creo que le abonen mucho a MORENA”.