El nuevo Sistema de Justicia Penal no ha dado resultados efectivos

Andrés Rojo

Aguascalientes.- En el poco tiempo que se ha implementado el nuevo Sistema de Justicia Penal, es suficiente para demostrar que no es efectivo, ya que se sigue viendo impunidad en delitos de fuero común, esta situación orilla a que ea modificado, así lo comentó Tere Jiménez, alcaldesa de Aguascalientes.

“Nosotros con los mandos policíacos que tenemos hacemos nuestro trabajo: lo he dicho aquí y en México, no sirve el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, este es un simple ejemplo que desgraciadamente la gente opta por hacerlo con su propia mano, cuando tiene al delincuente hace todo el uso del tema, de toda la sociedad y el estado de Derecho no se está cumpliendo”.

También dijo que este caso ha pasado en otras entidades pero en la capital es donde se ha hecho más evidente por lo que hizo la propuesta al Congreso de la Unión para llegar un acuerdo y realizar modificaciones a la leyes que sean necesarias.

“Hemos tenido varias reuniones con otros alcaldes y lo estamos sufriendo más en las capitales porque vemos que en ocasiones detienen a las personas que están cometiendo ilícitos y vemos como salen, entonces lo hemos dicho de que después podamos firmar un acuerdo con todos los alcaldes a nivel nacional para ver qué vamos a hacer con este sistema penal acusatorio porque se tarde demasiado en hacer justicia”.

De otra manera la alcaldesa negó que hará cambios en su gabinete, anteriormente hubo rumores de que se haría un cambio en la Secretaría de Servicios Públicos, destacó que los funcionarios son constantemente evaluados por la población y se busca siempre lo mejor en todas las dependencias.