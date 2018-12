El nuevo líder del PAN-Ags: Provida, oficialista y sin 3de3 actualizada

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Con una ascendente carrera política, Gustavo Alberto Báez Leos asumió las riendas del comité estatal del Partido Acción Nacional, primera fuerza política en Aguascalientes, en espera de ratificar esta posición de cara a las elecciones del 2019 por la renovación de las once alcaldías.

De funcionario municipal a ser elegido dos veces consecutivas diputado por voto directo, desde el pasado sábado 22 Báez Leos tomó protesta como líder del blanquiazul. En una ceremonia que reunió a la plana mayor del partido que gobierna el estado y la ciudad capital.

No obstante, también en el historial del dirigente se encuentran sus vínculos con grupos ultraconservadores como el Frente Nacional de la Familia, ha defendido los proyectos más controversiales del gobierno panista del estado, hasta los que incluyeron tala de árboles; mientras que como legislador fue de los pocos que presentó su triple declaración 3de3 pero lo hizo con datos no actualizados.

A favor de la vida

Militante de Acción Nacional desde el 17 de julio de 2002, según el registro de afiliados del partido, Gustavo Báez tuvo su primera gran oportunidad cuando el blanquiazul retomó el control de la presidencia municipal de Aguascalientes en 2013. El entonces alcalde Antonio Martín del Campo lo asignó a la delegación de Pocitos: una de las zonas de la capital con problemas de prostitución y drogadicción, como él mismo lo reconoció en una entrevista a mediados de 2014.

Para las elecciones estatales de 2016, Báez se postuló para diputado del PAN por el VI Distrito y ganó las votaciones, asumiendo como vicecoordinador de la fracción blanquiazul que se erigió como primera mayoría. Esta Legislatura fue la primera en la historia moderna del estado que permitió la reelección por un segundo periodo y el ex delegado fue uno de los diputados que repitió, nuevamente ganando por el sufragio popular.

En su segunda etapa en el Congreso, Báez sería nombrado líder de la bancada del PAN que también repitió como fuerza principal del Congreso. Fue allí donde impulsó una controvertida modificación a la Constitución del Estado de Aguascalientes para reformar dos artículos y blindar la vida “desde la fecundación”, lo cual fue rechazado por sectores feministas y de derechos humanos.

El líder panista en el Congreso defendió las modificaciones a la llamada Ley Anti Aborto y reconoció que era un compromiso de campaña con el Frente de la Familia de Aguascalientes. Más aún, el pasado 11 de diciembre, se autodefinió como Provida: la agrupación de tinte conservador que a nivel mundial se ha opuesto al uso de preservativos y la legislación del aborto.

“Es una deuda que tenemos con la sociedad y hay que ser muy claros: no estamos estamos criminalizando a las mujeres”, defendió Báez en torno a la iniciativa.

Aunque se vincula al PAN con Provida, lo cierto es que muchas históricas figuras de Acción Nacional se han manifestado en contra de la agrupación. Por ejemplo en la campaña presidencial de 1994, el entonces candidato panista Diego Fernández de Ceballos marcó su distancia subrayando: “Provida es una expresión pasional que no acepto”. También Felipe Calderón, en 2005, declaró “no comparto muchos de sus métodos, ni muchas de sus afirmaciones”.

Finalmente, la Ley Anti Aborto del PAN no reunió los votos necesarios en el Congreso.

Declaraciones del 2014

Gustavo Báez es uno de los pocos diputados que ha accedido a mostrar sus datos en el portal 3d3, la plataforma electrónica donde funcionarios públicos dan a conocer sus declaraciones de intereses, de propiedades y fiscal.

No obstante, Báez Leos presentó datos desactualizados en la información que muestra la página electrónica. Baste mencionar que la declaración fiscal que envió corresponde al año 2014, antes de llegar por primera vez al Congreso.

Tampoco hay claridad en su declaración patrimonial, toda vez que esta es del año 2016 y aparece como soltero en su estado civil, a pesar que el panista contrajo nupcias de manera reciente.

El aún coordinador de la bancada mayoritaria parece que no tendrá tiempo para actualizar su información, luego que en breve tiene contemplado pedir licencia en su curul para asumir como líder estatal del partido, de tiempo completo.

Vecinos decepcionados

También Gustavo Báez ha sido un amplio defensor de proyectos estatales del gobierno panista que encabeza Martín Orozco, inclusive los más controversiales.

Este fue el caso del plan de un nuevo paso a desnivel en el norte de la ciudad, cercano al fraccionamiento Colinas del Río, y que generó inclusive enfrentamientos con fuerzas policiacas a finales de octubre.

El pasado 18 de octubre, vecinos de Colinas se manifestaron en contra de la obra y acusaron directamente al diputado Báez de quien se dijeron decepcionados. “(Báez) no nos ha atendido, incluso hasta lo tenemos grabado cuando se burló de nosotros”, acusó María del Rosario Hernández, vocera de comerciantes de la zona.

Previamente, en febrero pasado, el coordinador parlamentario del PAN también defendió una tala de árboles ordenada por gobierno estatal para la construcción de un paso a desnivel en la vía hacia el municipio conurbano de Jesús María y negó un supuesto ecocidio denunciado por la oposición. “Se cumplieron con todos los permisos tanto estatales”, dijo el 9 de febrero último.

Entrevistado el pasado sábado luego de tomar protesta como líder estatal del PAN, Gustavo Báez afirmó que en su momento hará las críticas pertinentes al gobierno de Martín Orozco. “Criticaremos lo que está mal como lo hemos hecho desde cualquier postura que hemos tenido y aplaudiremos lo que esté bien”.

– ¿Harías de momento una crítica al gobierno?

– Cuando se tenga que hacer, la estaremos haciendo.