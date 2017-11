El nuevo hospital Hidalgo va a funcionar hasta abril del 2018: Velázquez

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Sergio Velázquez García, titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), informó que, el nuevo Hospital Hidalgo entrará en funciones hasta abril del próximo año, escudándose en la agenda del presidente del país, Enrique Peña Nieto, quien visitará a la entidad el próximo miércoles 15 de noviembre, pero que no lo podrá hacer el 11 de diciembre, fecha tentativa para que pudiera inaugurar el nosocomio.

“Como no podrá asistir, nos pidieron que lo adelantáramos para el 15 de noviembre, ya que viene a inaugurar el nuevo Hospital General No. 3, pero vimos que no era conveniente”, reiteró, dejando claro que el gobernador, Martín Orozco Sandoval, le hará la invitación para que haga un lugar en su agenda para el primer trimestre del 2018.

Sin embargo, aseguró que, independientemente de dicho retraso, “la migración de equipamiento comenzará en diciembre, tal y como se tenía previsto para tener a punto tres servicios: imagen, consulta externa y la posibilidad de cirugía ambulatoria”.

Dejó claro que será una migración ordenada, gracias al presupuesto con el que se cuenta. “Por lo pronto se está trabajando en la parte externa del hospital como accesos peatonales, jardinería, casetas de control y demás”, dijo, recalcando que en el interior está todo listo, a falta de la nivelación de algunos pisos cómo lo marcan ciertas normas para el uso de tomógrafos.