El novio de Dolores O’Riordan rompe el silencio tras su muerte

Quién

Aunque la trágica muerte de la cantante Dolores O’Riordan el pasado lunes en un hotel de Londres ha llevado al mundo, además de a llorar y lamentar su temprana partida, a repasar de forma exhaustiva el vasto legado artístico que dejó junto a su banda de cabecera, The Cranberries, es importante recordar que la intérprete irlandesa participaba también en un proyecto de rock alternativo llamado D.A.R.K. en el que le acompañaban, entre otros, su compañero sentimental Ole Koretsky, guitarrista de la formación.

Esto explica que el músico haya recurrido ahora a la página web del citado grupo para rendir homenaje a Dolores y, sobre todo, para desahogarse sobre la profunda tristeza en la que está inmerso tras conocer la noticia de su fallecimiento, un suceso sujeto aún a la investigación con la que la policía metropolitana trata de esclarecer sus por ahora misteriosas causas.

“Mi amiga, mi compañera y el amor de mi vida se han ido. Mi corazón está roto y ya no se podrá reparar nunca. Dolores era pura belleza, así como su arte y su familia. Es innegable que sigue irradiando una energía especial. Pero yo me encuentro perdido. La echo mucho de menos. Ahora me toca seguir dando tumbos por el planeta sabiendo que, en realidad, no hay sitio para mí”, se le en el demoledor comunicado que ha compartido en el citado sitio web.

Como han explicado otros miembros de D.A.R.K en el mismo espacio, además de viajar a la capital británica para grabar una nueva versión del clásico ‘Zombie’ -el gran himno generacional de The Cranberries- con la banda de heavy metal Bad Wolves, Dolores también estaba trabajando en esos momentos en los preparativos de un nuevo disco del trío que, con suerte, algún día verá la luz a modo de homenaje póstumo para la intérprete.

“En el momento de su muerte, Dolores estaba en Londres grabando algunos temas con Martin Glover para el sucesor de ‘Science Agrees’ [el disco debut de D.A.R.K] y espero que pueda publicarse una vez terminado. Creemos que ese habría sido el deseo de Dolores”, han escrito Ole Koretsky y Andy Rourke -antiguo bajista de los Smiths- en la misma nota.