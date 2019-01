El motivo por el que Ninel Conde recibe ayuda psicológica

TVNotas

Ciudad de México.-Luego de la batalla con su expareja y padre de su hijo Emmanuel, el empresario Giovanni Medina, Ninel Conde ha hecho todo lo que está en sus manos para ser una buena madre, incluyendo el recibir apoyo psicológico.

En una entrevista en el programa ”Con Permiso” de Unicable, la actriz y cantante mexicana detalló que su hijo de repente le hace ”comentarios que le parten el alma”, por lo que ha consultado a una especialista que le ayude a responder adecuadamente.

”Ellos son muy listos. Me dice ciertas cosas y me pregunta y así (…) Obviamente no me pregunta específico de algún problema, pero pregunta cosas y yo me asesoro con una psicóloga infantil y que me ayuda a responder las preguntas correctamente, para no confundirlo, no angustiarlo, ni generarle ansiedad”, dijo.

Cabe recordar que, el año pasado, el ‘Bombón asesino’ fue sometido a pruebas toxicológicas para asegurar que no ponía en riesgo el bienestar de su pequeño, al tener alguna adicción.