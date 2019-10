“El Mijis” renuncia al PT; dice estar harto de la “política enferma”

Redacción

San Luis Potosí.-El polémico diputado local Pedro Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”, presento su formal renuncia al Partido del Trabajo (PT) y arremetió en contra de la política interna.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el legislador señaló que el motivo es porque sus ideales están con la “4T, no con los grupos que se empeñan en hacer política enferma”.

“Mis ideales están con la 4T, no con los grupos que se empeñan en hacer política enferma: con corrupción, bajo amenaza, por dedazo y en lo oscurito. Denuncié varias veces la podredumbre qué hay en el PT de SLP; la neta, no pertenezco ahí!”

Por el momento no ha informado si piensa formar parte de otra bancada o cuáles son sus planes.

Con información de Sin Embargo