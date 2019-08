El lunes definen temas para periodo extraordinario en Congreso de Aguascalientes: Alaniz

Gilberto Valadez

Aguascailentes, Ags.- El próximo lunes se revisaría la posible agenda para un eventual periodo extraordinario en el Congreso del Estado, adelantó a elclarinete.com.mx Guillermo Alaniz de León, presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Esperamos que si haya un periodo. Los temas aún no los hemos determinado. Yo creo que el lunes o martes se definirán los temas. El periodo extraordinario va a depender de lo que pudiéramos trabajar”, comentó.

El también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional reconoció que dentro de los pendientes de la Legislatura se encuentra la publicación de la convocatoria para la renovación del titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (Osfags)

“El Osfags sería uno de los temas. Tendríamos que sesionar en la comisión de Vigilancia para poder emitir la convocatoria y que en el periodo extraordinario se pueda aprobar”, agregó el legislador blanquiazul.

Alaniz de León apuntó que la convocatoria del Osfags no tendría muchos cambios con relación a la que se publicó a inicios de año, cuando se eligió a Héctor Acero Lozano, quien por cierto renunció a los dos meses de haber asumido como auditor del estado.

“Sería prácticamente la misma convocatoria. No le veo que pudiera haber cambios sustantivos, turnarla ante el pleno para que sea aprobada y una vez que se publique puedan correr los tiempos a fin de que podamos tomar una decisión”, indicó.

– ¿La bancada del PAN tiene algún punto que quiera tratar en este periodo extraordinario?

– De momento aún no lo hemos definido. Tendremos que valorarlo para poder presentar si alguno de los diputados quiere participar.

El Congreso del Estado se encuentra en periodo de receso y retomará sesiones ordinarias a partir del próximo 15 de septiembre.