El karma de un advenedizo

Aguascalientes, Ags.-Que a Eduardo González Blas no lo calienta ni el sol. Aseguran panistas que al ex coordinador de Comunicación Social del ayuntamiento capital, no le han cumplido ni le cumplirán; “karma”, dicen los blanquiazules.

Y es que el que a hierro mata, a hierro muere. González Blas hizo muchas promesas en la campaña de Toño Martín del Campo que nunca cumplió, hubo muchos que trabajaron de sol a sol y que nunca vieron claro, los mismos que ahora ven con gusto que le aplicaran la misma a uno de los incondicionales de Martín del Campo.

Aquí su triste historia. Resulta que Tere Jiménez tiene planeado crear la Coordinación de Asesores, y Lalo González estaba muy puesto para ser el titular de dicha área pero al parecer será Manuel Cortina el palomeado para el cargo.

Por obvias razones esto no le vino muy en gracia al comunicólogo, y menos ahora que ve enemigos por todos lados.

El rumor se desató luego de estas publicaciones del ex funcionario su cuenta de Twitter:

“Primero te necesitan y luego te critican✊🏻.”

“Sin rencores. Pero con memoria💾.”

¡Tssssssssssssssssssssss!