El incremento salarial a maestros, no sera suficiente para cubrir sus necesidades

Andrés Rojo

Aguascalientes.- La visión que el magisterio tiene por el próximo incremento salarial a los maestros es de un 8%, lo que significa que el aumento no rebasa el índice inflacionario y quiere decir que no será suficiente para cubrir las necesidades básicas de los docentes, así lo señaló Francisco Javier Flores, coordinador de Cimientos del Magisterio.

“Estamos suponiendo que el incremento salarial va a estar mucho muy por debajo del índice inflacionario que ha manejado el INEGI como las dependencias que están a cargo de estos asuntos, el índice inflacionario ya rebasa el 4.2% o 4.3% y el incremento directo al concepto de salarios creemos que no va a pasar del 3.2%, habrá algún otro incremento de prestaciones y de otras cosas pero eso no impacta en el salario que recibimos cada 15 días como maestros”.

De la misma manera Javier Flores señaló que dicho incremento salarial forma parte del pliego petitorio que va a ser presentado el 15 de mayo ante las autoridades gubernamentales, aunque se sabe que las peticiones reales de los trabajadores no son contempladas como las de cúpulas sindicales.

“El pliego petitorio lo tienen encerrado a piedra y lodo, y aunque dicen que fue un pliego petitorio consensuado con los maestros la realidad es que no, lo elabora Juan Díaz de la Torre, ni siquiera los secretarios seccionales, es Juan Díaz de la Torre y su equipito quiénes lo realizan y ya es un pliego petitorio que sólo obedece a sus intereses porque no se ha consensuado con los maestros”.