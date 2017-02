El gimnasio, el enemigo silencioso del sexo

La Verdad

CDMX.- Un estudio revela que el ejercicio físico hace bajar la líbido en los hombres

Si hace unos días decíamos que los hombres con unos kilos de más eran mejores en la cama, lo que hoy vamos a explicar será definitivo para que te dejes el gimnasio. Parece ser que el sexo y el deporte no son buenos amigos; y no es porque se gasten todas las fuerzas en el gimnasio, parece ser que la razón es más médica.

Un estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte revela que los hombres que realizan actividad física de gran intensidad y con frecuencia suelen tener la líbido baja. Es decir, que después de pasarse todos los días levantando mancuernas y haciendo ‘spinning’, satisfacer sus deseos sexuales (o los de su pareja) quedan relegados a un segundo (y nada apetecible) plano.

El estudio se realizó con una muestra de 1077 hombres a los que les preguntaron por el tipo de ejercicio físico que practican, la frecuencia y cada cuánto tiempo pensaban en sexo. Los médicos organizaron las respuestas en base al tipo de actividad y la frecuencia con la que pensaban en sexo y descubrieron que los hombres que hacían más deporte y más intenso tenían la líbido más baja que los que hacían ejercicio moderado.

La testosterona y el sexo

Anthony Hackney, director del proyecto, explicó en el New York Times que una líbido baja se debe a niveles de testosterona bajos; el cansancio físico puede provocar ese descenso. Además, los hombres con 40 años o más sufren un descenso en los niveles de esta hormona, pero no hay que alarmarse, existen trucos para mantener el deseo sexual.

– Practicar sexo tres veces por semana o más ayuda a aumentar en un 70% los niveles de testosterona en los hombres. Este sí que es un buen ejercicio físico y mental.

– Llevar una dieta equilibrada y evitar los excesos. Es cierto que los hombres con unos kilos de más son mejores en la cama, pero nos referimos a los ‘fofisanos’, hombres que se cuidan a pesar de su barriguita.

– Los hombres que tienen niveles altos de testosterona son más felices y tienen más resistencia. No obstante, no intentes mejorar los tuyos con suplementos químicos. Los médicos no lo recomiendan.