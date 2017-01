El “gasolinazo” no nos pegará tanto a los empresarios: Pedro de Serna

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Pedro de la Serna López, presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el incremento al precio de la gasolina afecta totalmente a la población, “y no tanto a los empresarios porque deducimos ese gasto de algún modo, por eso a quien menos tiene le afecta más”.

Adelantó que todos los productos que hacen o transportan seguramente subirán de precio “porque no se puede contener todo este incremento”. Por parte del CCE, el consejo es volverse más competitivos, antes de sacrificar las utilidades.

De la Serna López recordó que las crisis en este país han servido para generar competitividad. “Afortunadamente ya estamos asimilando este incremente conforme pasan los días (…) por lo que nos toca a nosotros hacer más con menos, empezando con sacar a la gente que no produzca”, adelantó.

Sin embargo, más allá de una medida de despidos masivos, dejó claro que son los primeros en contra de recortes de personal, pero aseguró que quien no sea productivo tendrá que capacitarse para que así lo sea. “Una persona que no tiene disposición para eso no entra en planes de las empresas de Aguascalientes”, vaticinó.

Por último, tras haber estado presente en el primer jueves de bolsa de trabajo del municipio de Aguascalientes, aseguró que en la capital existe gente que vive una situación preocupante porque no tienen empleo. “Si le das uno al menos con el salario mínimo, se sentirá mejor. Después hay que capacitarlo porque tenemos que concentrarnos en el ingreso y no en el salario. Debemos impulsar a a gente para que mejore y pueda tener más recursos”, concluyó.