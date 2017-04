El gabinete del Municipio de Aguascalientes no se bajará el sueldo: Arámbula

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se disminuirá el salario a los principales mandos de la Presidencia Municipal de Aguascalientes, estableció José Antonio Arámbula López, Secretario de Administración del Ayuntamiento capital.

El funcionario presentó en días pasados un Plan Emergente de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en la alcaldía donde se prevén algunos recortes, pero estos no se verán en reducción de las percepciones del gabinete.

“Reducción no, más bien se ha hablado de reducción de plazas, de congelar plazas que no están y de no aumentar más”, respondió Arámbula López.

Entrevistado en Palacio Municipal, el Secretario de Administración dijo con el proyecto de austeridad y racionalidad del gasto, el Ayuntamiento capital plantea un ahorro de cerca de 20 millones de pesos.

“Son ahorros en varias obras. Primero en recursos materiales, empezando con 20 por ciento en gasolina, que a todo mundo se le está recortando. Controles en los carros para no utilizarlos los fines de semana y se van a dejar en el estacionamiento cuando no se necesiten”, expuso.

Antonio Arámbula también citó la posibilidad de comenzar un arrendamiento de unidades vehiculares que sustituya la compra de vehículos en mal estado; afirmando que también permitirá una dosificación de recursos públicos.

“Hicimos un análisis de los autos que estarían listos para dar de baja y calculamos por lo menos 80 carros y 60 patrullas de un total de cerca de 1,300 unidades en el Municipio entre utilitarios, patrullas y de carga”.

– ¿Es mejor arrendar que comprar?

– El problema de comprar es que tienes que pagar todo de contado y la ventaja de arrendar es que lo pagas a lo largo de la administración con tres ejercicios fiscales.