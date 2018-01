El Frente por México todavía no esta firme en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo con el líder panista, Paulo Martínez López la repartición para las candidaturas en el Frente por México quedarán de esta manera:

El Partido Acción Nacional postulará 6 hombres y 7 mujeres, PRD 2 hombres y una mujer y Movimiento Ciudadano, 1 hombre y 1 mujer.

En el tema de los distritos se acordó en los distritos que el 1 y el 12 serán para Movimiento Ciudadano; el 2, 3 y 15 para el PRD; en tanto que el blanquiazul se queda con 13, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 18.

Sin embargo falta que Movimiento Ciudadano y el PRD acepten esa circunstancia, por lo que todavía el decir que el Frente ya esta listo en Aguascalientes no es todavía un hecho.

Lo que si ha quedado claro es que los naranjas que no tienen nada exigen mucho y pese a que ya se les otorgaron dos candidaturas siguen estirando la liga porque están obsesionados e impulsados por el exgobernador “panista“, Luis Armando Reynoso a decir que ellos valen tres candidaturas.

Hay que recordar que MC no recabó el 3 por ciento de la votación en el 2016 por lo que el Instituto Estatal Electoral no les otorgar prerrogativas, además de que no cuentan siquiera con estructura para trabajar en las elecciones.

Es decir no tienen nada y buscan todo, la novela se alarga y la historia final la conoceremos este sábado cuando termina el plazo para registrar coaliciones ante la autoridad electoral.