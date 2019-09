El ex jugador de Necaxa, “Rambo” Sosa se despidió de su tío José José

Redacción

Ciudad de México.- El ex futbolista del Necaxa, Ángel “Rambo” Sosa, publicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales para despedirse de su tío, el cantante José José, quien esta tarde falleció víctima de cáncer en Miami, Florida.

“No se si vuelva a verte después, No se que de mi vida será, Sin el lucero azul de tú ser, Que no me alumbra ya. Gracias por todo @JoseJoseOficial #DonCheps #Quierote, #NosVolveremosAVer, #SaludameAMamayAlChalo”, mencionó en su cuenta de Twitter el ex jugador de Necaxa y Puebla.

El “Rambo” Sosa fue delantero de los Rayos a finales de la década de 1990 e inicios del 2000, y se hizo famoso por su versatilidad de juego y por sus festejos cuando anotaba gol.

Con información de México AS