El Estado Mayor retira escoltas al gabinete de Peña

Sin Embargo

Ciudad de México.- A nueve días de que concluya el sexenio, integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se han comenzado a quedar sin escoltas.

Después de que Peña Nieto lo instruyera, los escoltas se retiraron para concentrarse en la Sección Cuarta del Estado Mayor Presidencial.

Por el momento los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría mantendrán la escolta, de acuerdo con los primeros reportes.

Son dos centenares de elementos del Estado Mayor que estaban asignados como escoltas de funcionarios federales. Hasta el momento se desconoce cuántos se han retirado.

Por más de 70 años, el Estado Mayor se ha encargado de proteger al Presidente de México; no obstante, el futuro mandatario, Andrés Manuel López Obrador, considera poner fin a este cuerpo de élite, formado principalmente por militares y que sólo rinde cuentas al jefe de Estado.

Después de ganar con una holgada ventaja las elecciones del 1 de julio (en las que acaparó más de 53 por ciento de los sufragios), el izquierdista confirmó que rechazaría la protección del Estado Mayor Presidencial, formado en la década de 1940.

“He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, clamó el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien también afirmó que el Estado Mayor pasaría a integrarse en la Secretaría de la Defensa (Sedena) como parte de su Plan de Austeridad Republicana.

El Estado Mayor, órgano con un carácter técnico-militar, está conformado por dos mil 021 personas, de las cuales 84 por ciento son hombres.

De estos efectivos, mil 586 forman parte de las Fuerzas Armadas -82 por ciento provenientes del Ejército, nueve por ciento de la Armada y nueve por ciento de la Fuerza Aérea-, 52 son policías federales y 383 son civiles, los cuales realizan básicamente funciones administrativas.

20 profesionales, 10 mujeres y 10 hombres con nivel de estudios de licenciatura, son quienes se desempeñarán como ayudantes de AMLO.

“Respeto mucho al Estado Mayor Presidencial y de ninguna manera quiero faltarles al respeto, es una institución que se ha mantenido por mucho años, sin embargo, son otros tiempos”, apuntó en agosto López Obrador.

“Ellos me van a cuidar junto con todos los mexicanos y entre todos los mexicanos están también los soldados, que son pueblo uniformado. Sé que existe preocupación [por mi seguridad] pero a donde vaya me van cuidar policías locales, soldados, marinos y los ciudadanos”, indicó.