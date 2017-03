El Ejército Militar es la ultima opción para hacer tareas de prevención de delincuencia

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Militares trabajaran en la vigilancia y la prevención de la delincuencia, aunque esto podría resultar desfavorable ya que el Ejército no tiene las bases para atender este tipo de situaciones en el tema de seguridad nacional, por lo que el municipio capital esta considerando su propuesta, así lo comentó Alfredo González, secretario de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes.

“Lo que sí es cierto y que la otra vez el titular de la SEDENA lo comentaba es que no están preparados para combatir la delincuencia, los militares llevan otro tipo de preparación, entonces deberían de preparar gente que vaya hacia allá con el suficiente sueldo satisfactorio que sea atractivo y que no en un determinado momento me prepara la policía y me voy con los de enfrente”.

La última opción será asignarle esas tareas al Ejército Militar en caso de que los cuerpos policiacos no den resultados favorables. También la Fiscalía General trabaja en evitar todo tipo de impunidad en los delitos denunciados.

“Mientras no se combata la impunidad vamos a seguir igual, mientras de cada 100 delitos se castiguen uno o dos, es lo que hace falta, no hay consecuencias para los que se portan mal”.

Alfredo González se mostró a favor de hacer la implementación de programas sociales para prevenir la delincuencia como lo es “vecino Vigilante” pero con siempre y cuando todos los sectores de la sociedad estén involucrados.

“Júntenos a la sociedad organizada a que participemos en programas, en esquemas… el otro día estábamos en Guadalajara y vi un letrero en una colonia donde decía “Delincuente, cuídate, aquí los vecinos estamos organizados, estamos en contacto”, pero aquí más que nada son ellos solos, allá ya es con la participación de la autoridad y de las corporaciones de seguridad pública, eso es lo que tenemos que hacer acá”.