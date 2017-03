El Ejército Mexicano patrulla Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- Desde hace una semana, elementos de la 14 Zona Militar realiza labores de vigilancia en colonias y comunidades del municipio de Jesús María, como parte del reforzamiento de los esquemas municipales de seguridad pública.

Jesús María ha sido uno de los municipios en donde ha pegado fuerte la actividad de la delincuencia organizada y por esa razón se ha visto una mayor presencia de labores de vigilancia de las fuerzas castrenses, no solo en el municipio de Aguascalientes de la capital, en donde recientemente fue cuestionada el reforzamiento de la seguridad por parte de elementos del Ejército.

La vigilancia por parte soldados en caminos, terracerías y retenes, no es una actividad nueva, de hecho desde antes de que el ex presidente Felipe Calderón declarara la guerra al narcotráfico, en su sexenio, ya las fuerzas militares realizaban acciones de combate al crimen organizado, desde la detección y destrucción de plantíos hasta las labores de seguridad nacional.

En momentos en los que se cuestiona las acciones de seguridad que lleva a cabo en el municipio de Aguascalientes, es importante observar que estas acciones se extendieron a municipios como el de Jesús María para dar mayor certidumbre a la población de esta demarcación con una institución reconocida por la ciudadanía.