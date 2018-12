El cura que rezó en el Congreso de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En pleno recinto legislativo, el sacerdote católico Casimiro Serna encabezó un rezo multitudinario y en voz alta, previo a la votación de la iniciativa panista para blindar la vida desde la concepción.

El cura, que hace dos años fue señalado por incitar el voto abierto a favor del PAN, se puso de pie mientras diversas personas que llevaban pañuelos y cartulinas azules se colocaron de rodillas al tiempo que al interior del salón de sesiones los diputados sufragaban en torno al dictamen.

“Vamos pidiendo mucho al Señor. El Señor nos creó para ser los reyes del mundo, no los esclavos del mundo. Nos dio el cuerpo, no para servir al cuerpo sino para sirvamos del cuerpo, y esto es precisamente lo que son ustedes, mamás: transmisores de la vida no de la muerte. Vamos a pedir todo esto al Señor. Con todo nuestro corazón”, dijo en el acceso principal al Palacio Legislativo.

Acto seguido, iniciaron las plegarias de los asistentes quienes rezaron la oración católica de Ave María, algunos de ellos con rosarios en las manos.

No obstante, el dictamen no fue aprobado después que sólo se reunieron 17 de 27 votos, cuando por ley se requerían 18 sufragios para hacer cambios a la Constitución y blindar la vida “desde la fecundación”.

Cabe mencionar que Serna se ha visto involucrado previamente en diversas controversias políticas. Luego de las elecciones estatales de 2016, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Secretaría de Gobernación por supuestamente promover el voto a favor del PAN y lanzarse en contra del matrimonio igualitario. La querella no procedió.

También Serna ha estado vinculado a grupos conservadores como los Caballeros de Colón, quienes le rindieron un homenaje hace un par de años.

Apenas a comienzos de 2017, en una homilía en el templo del fraccionamiento Ojocaliente, Casimiro Serna se lanzó contra los políticos y pidió más acción de los fieles: “nuestra patria nos necesita ante una clase política que está más preocupada en hacer sus negocios”.