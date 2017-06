El CongresoAgs no será tapadera de nadie en el OSFAGS: Jaime González

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- El Congreso Estatal no solapara las acciones de nadie en torno a los señalamientos de desvíos de recursos y posibles actos de corrupción cometidos durante la gestión de Arturo Solano López al frente del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes, así lo aseveró el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Jaime González de León.

Lo anterior luego de que se señalara al actual contralor del municipio de Calvillo, Noel Antelmo Ruíz Carrillo, de haber participado en el presunto desvío de casi 16 millones de pesos por la adquisición de un software para el OSFAGS.

En este sentido, el legislador blanquiazul aseveró que serán la Fiscalía General del Estado y la Contraloría del Congreso quiénes pudieran sancionarlo en caso de encontrarlo responsable por los señalamientos que se hacen en su contra.

“No importa que el funcionario o los funcionarios estén ahorita en algún otro lado de gobierno pero al final de cuentas quien resulte responsable tendrá que cubrir con las sanciones (no se va a proteger a nadie) absolutamente a nadie”.

De igual manera, el diputado local del PAN negó que se esté ocultando o reservando información sobre este proceso a los demás miembros de la comisión de vigilancia como lo acusara la priísta Citlalli Rodríguez.

“Desconozco por qué comenta esta situación ella tiene el cuadernillo y no nada más ella, no nada más los integrantes de la comisión, los 27 diputados tienen el cuadernillo, del resultado de la auditoría, en su momento de le hizo llegar a todos, yo tengo los acuses de recibido de todas sus oficinas, entonces han estado enterados por eso me extraña que se mencione esa circunstancia”.

Finalmente, Jaime González reiteró que el retraso que ha tenido la presentación de la denuncia ante la fiscalía es a causa de la conformación de las carpetas donde se da cuenta de las irregularidades que se dieron en el OSFAGS durante el 2016, negando así que sea por falta de voluntad.