El Chapo envía carta a AMLO

Redacción

Ciudad de México, Ha trascendido que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán ha enviado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde le expone que fue sentenciado injustamente.

El pasado 14 de septiembre, Juan Pablo Badillo, abogado de Joaquín Guzmán Loera, dijo al medio estadounidense Univisión que El Chapo le hizo llegar una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El documento está firmado por el exlíder del Cártel de Sinaloa y solicita que se revise el proceso de extradición, pues según su defensor, éste no se llevó a cabo con apego a derecho.

“No me requirió en extradición, ni cumplo con ninguno de los requisitos que exige la ley de extradición… a hora estoy en la prisión más severa y terrorífica de Estados Unidos”, es un fragmento de la carta.

El escrito también menciona que el abogado es el nuevo apoderado legal del exnarcotraficante y cuando le preguntaron respecto al cómo le llegó la carta, Badillo no supo explicarlo, sólo se limitó a decir que lo recibió en un sobre confidencial; sin embargo, él no duda de la veracidad de la carta.

“La firma (de la carta) es auténtica, yo no sé dónde la firmó, solo sé que es auténtica al 100% y puede ser sometida a cualquier examen”, aseguró el defensor.

Con información de 24 Horas