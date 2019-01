“El Chapo” decide no declarar en su juicio: “me voy a reservar”, dice a juez

El Universal

Nueva York, EUA.-Joaquín “El Chapo” Guzmán dijo ante el juez de un corte federal en Brooklyn, Estados Unidos, que se reservará su derecho a declarar.

Tras ser consultado por el juez Brian Cogan, el narcotraficante mexicano se levantó de su silla y declaró que no hablará en el proceso judicial.

“Señor juez, mis abogados y yo hemos hablado, y me voy a reservar”, fueron las palabras del narcotraficante luego de más de un mes que comenzó su juicio.

“¿Reservar?”, le preguntó Cogan, sin entender.

“Sí, este, yo no voy a…”, aclaró Guzmán antes de que su intérprete terminara la frase diciendo “testificar”.

Guzmán anunció su decisión en el día 35 del juicio justo después de que la fiscalía anunciara que terminó de presentar pruebas y llamar a testigos.

Durante la presentación de los testigos de la fiscalía de Nueva York, el capo permaneció en silencio, sin embargo, este lunes pronunció esa sencilla frase.

El lunes acabó su testimonio un exguardaespaldas, exsecretario y expiloto de Guzmán llamado Isaías Valdez.

También habló un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense, quien explicó fotografías que muestran el túnel por el cual escapó de la cárcel Guzmán en 2015 ​​​​​​​. “El Chapo” está acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

El juicio se haya en su recta final. Se calcula que el gobierno terminará de presentar esta semana toda su evidencia, y luego será el turno de la defensa.