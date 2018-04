El Bronco demandará al INE; Córdova: respeto a candidatos

La Jornada

El gobernador con licencia de Nuevo León rechazó que el Presidente haya metido las manos para favorecerlo y afirmó que su gabinete no lo integrarán políticos: el secretario de Hacienda será un empresario. No quiero enojados de otro lado ni resentidos de ninguna parte. Quiero gente auténtica, ciudadanos que tengan experiencia en algunas áreas .

Minimizó el rechazo de legisladores y expertos a la aprobación de su registro y dijo que aprovechará que la gente está hasta la madre ya de los partidos políticos para conseguir el voto de 60 millones de mexicanos que no han decidido por quién sufragar.

Acerca de las investigaciones en su contra por presuntos delitos electorales, manifestó que están en proceso y que el instituto se equivocó al indagarlo. Yo tuve firmas de sobra. El INE mintió (al decir que eran falsas); si hubiera violado la ley no estaría aquí, por eso el tribunal rectificó el trabajo, como siempre lo hace .

El consejero presidente niega que exista enfrentamiento entre el instituto y el TEPJF.

Luego de que Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, anunció que demandará al Instituto Nacional Electoral (INE) por el daño que ha sufrido su imagen, Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero de dicho organismo, manifestó ayer que respeta las decisiones de todos los contendientes aunque, por supuesto, la institución no debate con ellos .

Córdova negó que haya un enfrentamiento entre la institución a su cargo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el caso de Rodríguez Calderón. El presunto pleito es una construcción mediática , enfatizó.

No obstante, reconoció que derivado del diseño institucional hay una natural tensión entre las dos instituciones, pues una de ellas organiza las elecciones y la otra resuelve las controversias. En apoyo a sus señalamientos de que no hay ningún pleito entre las dos instancias, aseguró que la mayoría de las decisiones del INE han sido convalidadas por el tribunal; y otras no, como ocurre en toda sociedad democrática.

Entrevistado al concluir su participación en un foro sobre ciberseguridad en las elecciones, organizado por la Fundación Miguel Alemán y otros organismos, el consejero presidente del INE informó que la impresión de las boletas electorales que se utilizarán el primero de julio se iniciará dentro de dos semanas, y se empezará por las de diputados y senadores, en donde no haya impugnaciones.

En este sentido, manifestó que esperarán en la medida de lo posible que se resuelva el caso de Armando Ríos Piter, aspirante independiente a la Presidencia de la República, a quien el tribunal electoral le concedió 10 días para que pueda revisar las firmas de apoyo que presentaron inconsistencias.

Córdova Vianello agregó que se imprimirán 280 millones de boletas para todos los cargos federales en disputa.

Por otra parte, defendió el padrón electoral. “Quien afirme que tiene inconsistencias o problemas… debe sustentar sus afirmaciones con hechos y pruebas, y no sólo con dichos”.

El ex investigador universitario explicó que el listado nominal vigente es uno de los más confiables y seguros en la historia del país, pues el número de observaciones que le han hecho los partidos políticos es de los más bajos.

Al respecto, señaló que el próximo mes se conocerán los resultados de las auditorías que se han hecho al listado nominal.

Por último, recordó que se iniciaron procesos penales y administrativos por las irregularidades detectadas en las firmas de apoyo de los independientes.