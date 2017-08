El adiós de Usain Bolt: “Un Mundial no cambia lo que hice”

El País

Londres.- El cierre de los Mundiales de Londres este domingo sirvió también para despedir a la gran figura del atletismo de los último años. Bolt hizo la vuelta de honor al Olímpico de Londres y poco después quiso dejar claro que no se arrepiente de haber alargado su carrera hasta una cita en la que solo pudo ser bronce en el 100m y se lesionó en los 4×100. “Un Mundial no cambia lo que hice”, reflexionó el plusmarquista. “He mostrado mis credenciales durante mi carrera por lo que perder mi última carrera no va a cambiar lo que conseguí en el deporte”, añadió. “Alguien vino y me dijo que Muhammad Ali también perdió su última pelea”.

El jamaicano de casi 31 años afirmó que no lamenta no haberse retirado tras los Juegos Olímpicos de Río 2016, como había anunciado al principio, en el momento cumbre de su carrera, ganando su enésimo triplete de oros en 100, 200 y 4×100 metros. “No lo lamento. Estoy bien en ese sentido. Mis seguidores querían que siguiera un año más. Sin ellos no habría conseguido lo que conseguí a través de los años. Pude venir aquí y ofrecerles una función más y eso es suficiente para mí. Es todo lo que quería”, señaló. “He demostrado que trabajando duro, todo es posible. Mi lema es que todo es posible. Esto demuestra que todo el mundo debe intentar las cosas. Personalmente creo que es un buen mensaje para los jóvenes. Si puedo dejar esto a las jóvenes generaciones, creo que será un buen legado”-

Bolt encara ahora una nueva etapa de su vida, aunque no tiene claro cuál va a ser su futuro. “Ahora estoy deseando sentirme libre. Toda mi vida ha sido el atletismo desde que tenía diez años. Todo lo que conozco son las pistas. Necesito divertirme y relajarme un poco”, explicó. “No sé lo que voy a hacer ahora, pero quiero ayudar a mi deporte y mi agente va a ver con Sebastian Coe (presidente de la IAAF) lo que puedo hacer”, subrayó.