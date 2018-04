El abanderado del PRI reconoce que deberá ajustar su estrategia y su equipo

La Jornada

Durante el debate, Meade sostuvo que su contrincante tenía tres departamentos, pero ayer admitió que son dos; sin embargo, refirió que el otro era propiedad de la esposa del tabasqueño, Beatriz Gutiérrez Müller, quien lo vendió a Julio Scherer Ibarra. Pero, insistió, la mentira involucra a los tres (inmuebles); no los reportó en su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés.

Me debe esos dos departamentos, espero que a más tardar hoy (los entregue) para donarlos a familias damnificadas por los terremotos de septiembre pasado, dijo después de citar que en el debate del domingo López Obrador le respondió: no tengo tres departamentos a mi nombre; si existiesen, se los regalo al señor Meade .

“Es una excusa, sería ilegal en cualquier sentido. Vamos a asumir que fuera cierto, y que estuvieran a su nombre por algún juicio sucesorio. En ese caso no podría disponer para la venta ni para la donación los departamentos y en ese caso habría mentido de nuevo.

En el registro, aquí está la fecha, 23 de abril de 2018, él se ostenta como propietario. Cualquier explicación que dé es problemática. Si los donó, ¿por qué no están dados de alta en el registro? , respondió.

Antes, en un carrusel de entrevistas para radio y televisión, Meade sostuvo que en el debate López Obrador volvió a cometer el error de cada contienda, asumir que las encuestas son la elección; tiene deficiencias de fondo .

Por otro lado, luego de que Ricardo Anaya (candidato de la coalición Por México al Frente) sostuvo que la competencia es sólo entre dos, insistió en que el ex dirigente del PAN no ha podido resolver su lío de lavado de dinero; ese tema no va a desaparecer y lo inhabilita en lo moral y en lo político para ser un contendiente en esta elección .