El 15 de julio inicia revisión física-mecánica a taxis de Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Con la finalidad de impulsar las acciones que permitan asegurar que todas las unidades que brinden el servicio garanticen la seguridad de los usuarios, a partir del próximo lunes 15 de julio y hasta el viernes 16 de agosto, la Coordinación General de Movilidad (CMOV), a través de la Dirección de Transporte Público, realizará la revisión físico-mecánica en todas las unidades de la modalidad de taxi.

Para impulsar la mejora regulatoria en el transporte público en este 2019 –a diferencia de años anteriores y a partir de la publicación de la Ley de Movilidad– la revista físico-mecánica se realizará en las oficinas de la Coordinación General de Movilidad ubicada en Edificio “Baños y Vestidores” del Complejo Tres Centurias del Barrio de la Estación.

Diez verificadores serán los encargados de realizar la revisión de lunes a viernes en un horario de 08:30 a 14:30 horas. La CMOV está preparada para atender entre 200 y 250 choferes o concesionarios que acudan diariamente a cumplir con la revista físico-mecánica 2019. Para el trámite, los taxistas deberán presentar la tarjeta de circulación, la póliza de seguro, licencia de chofer tipo A o de operador tipo A, carnet o gafete. La revista no tiene costo.

La Ley de Movilidad para el Estado de Aguascalientes establece que los concesionarios están obligados a presentar cada año los vehículos destinados para la prestación de servicios de transporte público en cualquiera de sus modalidades para realizar una inspección conforme al calendario establecido por la CMOV. La última revista físico-mecánica de taxis se realizó en 2017, mientras que en 2018 se cumplió con una revista documental que también es por Ley.

En la inspección física-mecánica se comprueba el cumplimiento de las disposiciones en materia de equipo, aditamentos, sistemas y en general, de las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio, según se indica en la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

La misma establece que en caso de dictaminarse, al efectuar la revisión del vehículo, la necesidad de algún mantenimiento o reparación al mismo, suspenderá el servicio y se concederá un plazo prudente al concesionario para que haga las reparaciones, a efecto de revisarlo nuevamente. En caso de incumplimiento se impondrá multa y suspenderá el servicio de transporte hasta en tanto se corrija la anomalía.

A los concesionarios que no cumplan con la obligación de someter el vehículo a la revista, se les amonestará por escrito para que, dentro de los tres días siguientes al aviso, presenten el vehículo a la revisión respectiva. Las sanciones por no presentarse a la revista vehicular en las fechas y lugares que señale la CMOV son multas de cien a doscientas unidades de medida y actualización; en el caso de que presentado el vehículo no haya aprobado la revisión, y siga prestando el servicio, la multa alcanza las doscientas a trescientas unidades de medida y actualización.

Por último, las concesiones, permisos, cartas de registro o autorizaciones en materia del servicio de transporte podrán ser suspendidos por no someter a la revista el vehículo o no hacer las reparaciones o dar el mantenimiento al vehículo cuando así lo haya determinado una autoridad en materia de movilidad, luego de vencido el plazo proporcionado para ello.