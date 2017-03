Ejército solo participará en operativos de alto riesgo: MOS

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El gobernador del estado el panista, Martín Orozco Sandoval aclaró de una vez por todas que el Ejército Mexicano no va a patrullar las calles de la ciudad sino que solo los militares van a apoyar a las policías en operativos especiales es decir de alto riesgo en materia de seguridad.

Entrevistado en el marco de su participación del Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios en el INEGI, señaló “en las reuniones de coordinación de seguridad pública, todos nos apoyamos, entra el Ejército cuando es necesario, ahora que dio el golpe del cargamento de marihuana, pues muy bien“.

El gobernante indicó “o sea si se requieren operativos, o sea yo insisto eso se tiene que trabajar los viernes en los operativos en los responsables de los operativos. Pero en mis tiempos (de alcalde 2005-2007) me ayudaba a hacer operativos especiales en zonas muy fuertes en fines de semana a las 2,3 de la mañana, yo mismo participaba con ellos, yo no le veo absolutamente nada (de mal0) cuando son operativos, no se trata el tema de que anden como una patrulla de arriba para abajo sin ningún objetivo“.

Por último Orozco Sandoval puntualizó “ellos salen, cuando tenemos un objetivo muy específico y muy claro y hay operativos que se van a ser así, específicos y donde se requiere el apoyo de ellos (militares) están la verdad es que están en toda la disposición de ayudarnos“.