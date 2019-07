Ejercicio para tener glúteos torneados

Cultura Colectiva

Ciudad de México.- Con estos ejercicios para glúteos no tendrás que seguir gastando una gran fortuna sin ver una una mejora significativa y tal vez es hora de que alguien te lo diga: no inviertas en cosas que no sirven. No importa cuán espectaculares se vean las modelos en los comerciales que anuncian estos productos; la mayoría de ellas los usaron 10 minutos exageradamente y después volvieron a sus vidas sin problema.

La mayoría de estas modelos se someten a rutinas de ejercicios para levantar glúteos a la velocidad de la luz. Sin embargo, algo que debes saber incluso antes de que pienses en lo contrario; es que estas rutinas está muy lejos de ser complicadas o exhaustivas, pues están diseñadas para que moldees tu cuerpo en un tiempo relativamente corto.

Aunque no lo creas, existen rutinas basadas en las sentadillas para levantar los glúteos rápidamente, siempre y cuando seas constante y las hagas correctamente:

1. Ponte de pie y abre las piernas hasta que los pies queden a la misma altura de los hombros.

2. Mantén tu espalda recta y baja los glúteos como si quisieras tocar el piso con ellos (pero no lo hagas)

3. Permanece en esa posición durante un par de segundos sin que tu torso se mueva a ningún lado.

4. Regresa a a posición inicial sin cerrar las piernas.

Con este ejercicio tan sencillo podrás asegurar firmeza a tus glúteos sin tener que someterte a rutinas extrañas o agotadoras. Simplemente tienes que repetirlo durante un mes iniciando con una sesión de 50 sentadillas e ir aumentando cinco cada día. También es importante que consideres un descanso, que en este caso será cada cuatro días; de modo que tu rutina tiene que verse de esta manera:

Primer día: 50 sentadillas

Segundo día: 55 sentadillas

Tercer día: 60 sentadillas

Cuarto día: descanso

Quinto día: 70 sentadillas

Sexto día: 75 sentadillas

Séptimo día: 80 sentadillas

Octavo día: descanso

Es probable que los primeros días te sientas un poco cansada al intentar hacer la rutina sin interrupciones; así que para descansar un poco puedes dejar 30 segundos de espacio entre cada 10 repeticiones. Recuerda que incluso el descanso es importante para lograr tu objetivo pues durante este tiempo el cuerpo comienza a recuperarse y los músculos aumentan su tamaño además de tonificarse de forma natural.