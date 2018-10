Educación no puede ser rehén de intereses políticos: IEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La educación y en particular los alumnos no pueden de ninguna manera ser rehenes de interese políticos, señaló el titular del Instituto de Educación, Raúl Silva Perezchica, tras referirse al paro de labores en los planteles del sistema Conalep en el estado.

“No podemos llevar a los alumnos a una parte de ser rehenes de situaciones que tienen que ver con la parte política sobre todo; y lo digo abiertamente porque lo que se está pretendiendo en este caso de acuerdo a uno de los escritos que se han mandado es la destitución de la titular del Conalep, entonces nosotros estamos como instituto en la idea de favorecer por sobre todo el diálogo entre las partes”.

Mencionó que se están buscando los acuerdos necesarios para destrabar este conflicto entre partes, donde señala que alrededor de 5 mil alumnos se estarían viendo afectados, aunque este día los mismos su acudieron a los planteles, aunque no tuvieron clases de manera regular.

En torno a si cederían a la destitución de la directora del sistema Mayte Galicia Venegas, Perezchica dejó en claro que se están analizando las justificaciones y los argumentos que se están manejando sobre la salida y plantearlos ante el órgano correspondiente para que tome determinaciones, sin que esto sea una afirmación de que se va a destituir del cargo o no.

Mencionó que desde ayer por la noche y luego de una serie de escritos que se hicieron circular, docentes y administrativos decidieron realizar este paro donde de entrada inicio en los planteles de Tepezalá y Jesús María y luego de dos hora se extendió al resto de los centros educativos del sistema a excepción de uno de ellos, mismo que no especificó cuál no se adhirió.

“A los padres de familia decirles que ya estamos tratando de restablecer el servicio que es la parte que más nos interesa la de que los alumnos no pierdan clases”.

El personal inconforme demanda la destitución de la directora del subsistema Mayte Galicia Venegas y de tres de sus más cercanos colaboradores, José Luis Silva Cuevas, director Académico y Ernesto Marentes Vejar, director de servicios institucionales.

Los mismos acusan a los antes mencionados de insensibilidad en su trato y del incumplimiento de la segunda fase de basificación. Además piden el cambio de su alta en el ISSSTE como trabajadores de base y no temporales como dolosamente figuran actualmente.