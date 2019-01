Edith González regresa a Televisa tras 9 años

La Neta Noticias

Aunque los actores y actrices de Televisa y TV Azteca que cambiaron de camiseta se han mantenido contentos y firmes con su decisión, ha habido algunos casos en que las estrellas se dan cuenta de lo que tenían hasta que lo perdieron y regresan ‘con la cola entre las patas’.

Una bella y talentosa actriz sorprendió a los televidentes esta mañana al aparecer en Televisa, luego de haberse pasado a TV Azteca desde 2010. Se trata de Edith González, la primera actriz que muchos recuerdan por sus protagónicos en Rosa salvaje, Corazón salvaje y Mujer de madera.

Edith González tuvo su aparición en el programa matutino Hoy, donde incluso expresó su agradecimiento a TV Azteca por haberle abierto las puertas en momentos difíciles.

Durante su entrevista, habló sobre el proyecto en el que se encuentra trabajando, la obra Entre mujeres. Cabe aclarar que Edith acudió a Hoy en calidad de invitada.

Aunque no se ha confirmado que Edith González regrese como actriz en Televisa, la revista de espectáculos TVNotas relacionó a Edith con los actores Eric del Castillo y Marisol Santacruz, quienes sí regresaron a la televisora de San Ángel para continuar ahí con su labor artística.

Cabe recordar que Edith no habló de su cambio de Televisa a TV Azteca hasta ocho años después, cuando explicó que en realidad la habían corrido por estar embarazada mientras grababa Mujer de madera, melodrama en el que después la sustituyeron, mediante un extraño argumento en la historia de la telenovela, por Ana Patricia Rojo:

“Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de Mujer de madera, sino también me corrieron de Televisa”.