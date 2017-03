Ed Sheeran hizo que esta mujer terminara en la cárcel

Televisa Espectaculos

Si pensabas que la radio reproducía demasiadas veces una canción, no has escuchado acerca de Sonia Bryce, una mujer que puso el éxito de Ed Sheeran “Shape of You” tantas veces que terminó en la cárcel.

Según la publicación The Telegraph, la inglesa fue encarcelada por reproducir el sencillo a muy altos volúmenes durante media hora, afectando a sus vecinos que la acusaron de contaminación auditiva.

Específicamente fueron Clare y Jonathan Tidmarsh, que tienen 5 hijos, los que denunciaron a la mujer por someterlos a “la música fuerte, gritos y groserías”.

La denuncia hizo que Sonia Bryce pasara 8 semanas en la cárcel, lugar donde anteriormente ya había estado mes y medio tras las barras por escandalosa.

Irónicamente la británica confesó que ni siquiera le gustaba tanto Ed Sheeran, artista que terminó por hartar a sus vecinos Clare y Jonathan.

“Solía gustarme Ed Sheeran pero tuve que quitarlo de mi playlist, nos volvía locos”, dijo Clare después del suceso.

Sonia Bryce no es la única que oye a Ed Sheeran repetidamente, ya que “Shape of You” es hasta el momento la canción más reproducida en Spotify con más 6 millones de escuchas en la plataforma de streaming digital, superando así el récord anterior de Drake con “One Dance”.